El portugués José Gomes unió su camino con el del Málaga en 2010, cuando llegó de la mano de Jesualdo Ferreira al banquillo blanquiazul para la temporada 10/11. La de Jesualdo era una apuesta personal del jeque Al-Thani en un primer intento de reconducir la historia del club. No salió del todo bien la experiencia. Tras seis derrotas y dos empates en 10 partidos, se acabó la etapa del luso y con él, la de José Gomes con el Málaga.

Algo más de 10 años después, se volverá a encontrar José Gomes con el Málaga. Lo hará como entrenador de una renovada UD Almería, uno de los equipos más en forma de la Liga SmartBank y actual tercer clasificado, a un punto del ascenso directo del Espanyol (2º) y a tres del líder, el Mallorca. Pese a firmar un inicio más que dubitativo –uno de sus peores arranques en la competición de su historia (5 de 15 puntos)–, la racha que acumula en estos momentos le coloca en lo más alto: 31 de los últimos 36 puntos en juego.

La inversión del Almería ha sido fuerte también este año. Los más de seis kilos desembolsados por Robertone al Vélez, los cinco al Partizán por Sadiq o los cuatro al Getafe por José Carlos Lazo son ejemplo. Sigue creando ilusión su presidente, Turki Al-Sheikh, aunque esta vaya siempre de la mano de los resultados y no de la inversión. De un jeque a otro, José Gomes desgranó estos días lo que puede encontrarse ante el Málaga al que alabó y piropeó.

"Es un equipo que lo está haciendo muy bien. Que juega con mucha intensidad y alegría. Está en buena dinámica. Salen al campo buscando los tres puntos", comentaba Gomes en los micrófonos de El Pelotazo: "Si analizamos los últimos cincos partidos de ellos, queda claro que tienen esa dinámica que viene de dentro del vestuario. Tienen esa intención. Juegan bien, con intensidad. Sacando los puntos. En otros partidos han merecido sacar más puntos y no lo han hecho, que por méritos de jugar bien sí lo merecían".

Cuestionado por las claras diferencias económicas que viven ambos equipos a día de hoy, Gomes fue claro: "El dinero no juega". "Cuando no hay energía, la cosa va mal. Hay veces que en los momentos malos, de las flaquezas sacan más fuerzas, la gente lucha más. El Málaga está en esa línea de trabajo y humildad. Salen al campo y los problemas de dinero, presupuesto o club no se notan, lo está haciendo muy bien", seguía ensalzando el portugués al que fue su equipo, hoy liderado por Pellicer.

"Si no estuviera el coronavirus, con gente en La Rosaleda sería un Málaga muy duro como local"

Ya en rueda de prensa, recalcó que es una plantilla "muy bien gestionada" y que "tiene rutinas de organización ofensiva, que van mejor si el contrario le ataca". "Con la dinámica y la intensidad que meten en sus acciones, nos pueden hacer daño si nos pillan sin replegar. Si no estuviera el coronavirus, con gente en La Rosaleda sería un Málaga muy duro como local", concluía el luso, consciente de lo que se vive en el templo blanquiazul.