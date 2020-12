Sergio Pellicer compareció este mediodía en sala de prensa para valorar el partido ante el Almería de este domingo. Un partido más que exigente ante uno de los rivales más fuertes de la categoría en este tramo inicial de la temporada: "Es un equipo que en las últimas jornadas ganó muchos partidos y perdió con el Mallorca por un gol espectacular. Es un equipo que no empezó de la mejor manera, pero nos sentimos identificados en que es un equipo joven".

Viaja con 23 jugadores Pellicer rumbo a Almería tras recuperar a varios de sus jugadores profesionales: "Afortunadamente pudimos recuperar a Pablo, Jairo y Benkhe, también Escassi está haciendo un trabajo para esas molestias y nos lo llevamos porque pudo hacer la sesión. Tenemos lesiones y también lo de Yanis y queremos tener una ficha profesional, queremos ver si nos puede ayudar Escassi, está haciendo un esfuerzo terrible". Sobre las dos ausencias por lesión, Juande y Jozabed, comentaba esto el técnico: "Juande sigue con esas molestias, Jozabed entrenó a buen nivel y ayer tuvo molestias y no está al 100% con una contractura".

"Hubo momento que tuvimos una plantilla amplia, pero este duro calendario es lo que lleva. Los protagonistas son los futbolistas y los del traje de corbata tienen que mirar el calendario, los futbolistas son los protagonistas y hay que cuidarlos", criticaba Pellicer una vez más, poniendo el foco en el escaso margen de descanso que tienen su plantilla y el resto de la categoría: "Esta maratón de partidos nos está haciendo mella y ahora viene una semana y media tremendamente importante para poder recuperar a los futbolistas. Cada jugador es oro, es una joya más para nosotros con 18 profesionales, es verdaderamente complicado el día a día y el esfuerzo que estamos haciendo todos. Entrenar y competir con estas limitaciones es de chapó, no nos tiene que servir de excusas pero hay que valorarlo. Esperar que esos jugadores con molestias vayan recuperando".

Sobre el rival, el Almería, comentó que sí, que "está hecho a base de talonario pero todo ese talento está siendo muy bien gestionada por su cuerpo técnico porque es un equipo que sabe sufrir", apuntaba Pellicer sobre los de José Gomes: "Con esa dinámica, el hacer que ese grupo de jugadores vayan a una misma idea... A nivel asociativo es un equipo de los mejores, que tiene unos mecanismos a nivel ofensivo muy claros, que va bien a la acción posterior, ahora está en esa racha. Puede permitirse y atreverse a cambiar 11 jugadores entre un partido y otro, pero nosotros no miramos el potencial".

"Nosotros buscamos competir como lo estamos haciendo, queremos continuar con esa racha fuera de nuestro estadio, que estamos sacando resultados. Vamos a tener que saber sufrir. Vamos a intentar que ellos sufran y espero un partido muy bonito, donde cada uno con sus armas irá a por la victoria", vaticinaba el castellonense sobre el derbi andaluz, a lo que añadía: "Nosotros vamos a por la victoria, va a ser difícil pero qué no lo es. Es el mayor logro de este equipo, competir así. Tenemos que estar al límite y estaremos cerca de poder conseguir la victoria. Estoy contento de lo que veo. El mejor rival en estado de forma de la categoría".

Pellicer profundizó también en su puesto y la oportunidad de entrenar al Málaga: "Las experiencias están ahí, siempre pienso que cada día es un aprendizaje. Va con la ilusión, las esperanzas, la ilusión, los objetivos... es lo que queremos transmitir día a día. A nivel profesional y personal vamos creciendo, para mí es el cargo más bonito que podía haber soñado. Hay muchas cosas personales que restas tiempo a tu familia. Intentar mejorar y esa pasión que uno tiene al día a día para mejorar. Parece sencillo ser feliz, pero lo más difícil es ser sencillo para buscar los mejores resultados posibles. El cargo de entrenador son resultados".

Objetivo actual

"El final de temporada queda muy lejos. Nosotros en la jornada pasada teníamos esa ilusión de que si conseguíamos la victoria estábamos en play off. Ahora es anecdótico, la liga es como el Tour de Francia. Nos gustaría estar lo más arriba posible. No podemos pensar en el futuro, tampoco pienso en la derrota, sí en competir y que vamos con nuestra idea. Los dos tienen claro su DNI. Tanto si conseguimos la victoria como no siempre va a estar ahí ese proceso. Esto es una trituradora, tenemos que mantener el equilibrio y la distancia con los de abajo. Sabemos de lo complicado que es sumar. Ir soltando piedras para cuando estemos liberados poder conseguir los máximos puntos posibles".

Sin la afición, "ansiedad"

"Si nosotros tuviéramos nuestra afición tendríamos muchísimos más puntos como local. Es un poco el tema de esa ansiedad, esa obligación de ir a por los tres puntos. No estamos manteniendo un equilibrio durante los 90 minutos, sobre todo en nuestro estadio. Fuera sí lo estamos consiguiendo. Ante el Almería es un partido que les podríamos etiquetas de los top por la situación del rival, es una gran prueba para reconfortar todo lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir en ese equilibrio. Al no haber público no hay una gran diferencia, pero nos tenemos que hacer más fuertes en nuestro estadio porque nos va a acercar al objetivo. Mantener este nivel fuera es tremendamente complicado. A ver si podemos ser el mejor equipo a domicilio".

Rotaciones en la portería

"Estamos creando tendencia porque no somos los únicos, justamente el Almería también rota. Muchos cambian. Se ha dado esa circunstancia, pero estoy muy contento con el trabajo diario. Tengo mucha confianza con el grupo porque son nuestros jugadores. Están expuestos a ese error humano, a esa crítica. Es un bendito problema, si alguna vez tengo que dar continuidad los primeros que lo van a saber son los protagonistas. Estoy contento con el trabajo, quiero que sigamos mejorando y si lo hacemos podremos mirar cosas mucho mejores. Lo individual a un lado porque si están todos bien ayudas al colectivo. El debate es normal, pero es tendencia. Vamos a seguir trabajando, cada día puede haber sorpresas o no".