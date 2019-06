El viaje continúa. Lo hace por el camino tortuoso. Atrás quedó la vía directa y esas 42 interminables jornadas. El formato del sufrimiento reporta ciertos beneficios al establishment, que continúa exprimiendo a los clubes de Segunda División. Comienza el play off de ascenso a la máxima categoría, que en el caso del Málaga y del Deportivo es regresar al verdadero hogar. Obligados ambos a jugársela a cuchillo, han seguido por carriles paralelos en cierto modo hasta plantarse aquí. Como Ulises, ninguno lo tuvo fácil. Y uno de los dos no se reencontrará con Penélope (y el otro está por ver).

El Málaga ha conseguido un par de comodines por quedar tercero. Jugar las vueltas en casa y tener la carta del desempate extremo es una ayuda, pero lo cierto es que las fuerzas se igualan en estas citas. Entran en juego factores diversos, pero términos como ansiedad o miedo están siempre en el ambiente. La clasificación dejó de tener importancia y el desequilibrio global pende de muchos hilos.

Lo avisan los técnicos, que ya han empezado a jugar el partido en los medios. Víctor insiste y vuelve a insistir en la visión optimista. Su entusiasmo y energía es la bandera con la que el Málaga ha conseguido acabar el curso con galones de favorito para estas eliminatorias. Martí, que estuvo en la lista en verano y con el que se habló para sustituir a Muñiz antes de que firmase por el Dépor, calienta a su manera. El técnico del conjunto gallego busca condicionar a los árbitros dirigiendo el tiro hacia los saques de banda de Luis Hernández.

Durante la temporada ninguno de los dos equipos supo meterse mano. Empate en Riazor, empate en La Rosaleda. Se conocen y se temen, lo admitan más o menos. Sobre todo cuando se camina sin red. De cualquier modo, los partidos de ida suelen jugarse más a no perder el compás que a resolver. El tema es cómo llegar a Martiricos, en qué escenario.

Factor N'Diaye

Se pierde esta cita y el resto del play off Alfred N’Diaye, ya con Senegal concentrado. Una baja sensible para el Málaga. Víctor asegura que lo tiene estudiado y preparado. Habrá que ver cómo resuelve. Erik Morán y Boulahroud son las opciones más conservadoras. Pacheco (u otro mediapunta), la alternativa que más casa con el discurso de valentía del técnico.

Sí podrá contar con Munir, que prioriza el Málaga sobre Marruecos. El portero estará escoltado por Iván Rodríguez y Ricca en los laterales. No llegaron a tiempo ni Cifu ni Juankar (está por ver que puedan jugar el sábado el partido de vuelta). El cambio provoca una pérdida importante de profundidad y de velocidad, además de experiencia. Con el capitán, al menos, sí te garantizas desequilibrio a balón parado. El uruguayo tiene un don en el área, tiene imán.

Alineación del Málaga

El resto del once del Málaga debería estar completado con los habituales, casi todos reservados por Víctor ante el Elche. La mayoría de las miradas se dirigen a Javi Ontiveros, el hombre del momento en Segunda. También Adrián y Blanco Leschuk tienen mucho que decir. El argentino no ha marcado fuera de casa en el presente curso.

Enfrente un Dépor que juega con la duda de Quique, que tiene que estar muy mal para no participar en el encuentro. Ya no hay tiempo para reservas porque esto es un play off. Y después no hay nada que destejer.