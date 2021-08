El templo aguarda (20:00)

Rugía hambrienta La Rosaleda el 8 de marzo de 2020, ajena a lo que vendría unos días después. El Málaga –en que casi recién aterrizaban Manolo Gaspar, Pellicer y José María Muñoz– convencía, era tangible, real, verdadero. La afición era cómplice fundamental de esa nube de ilusión que rodeaba al equipo. Pero la pandemia arrasó con todo, con la vida tal cual se conocía, con las costumbres, con los hitos. Un viaje común para gran parte del planeta que en el caso del Málaga se entremezclaba con su odisea particular.

Han pasado tantas cosas desde entonces que la percepción se puede medir en siglos. Temporada y pico en blanco para los aficionados del Málaga (y el resto de fútbol profesional), que han tenido que aguantar para colmo que en La Rosaleda hubiese partidos de primerísimo nivel nacionales e internacionales mientras se negaba la posibilidad de entrar a los inquilinos habituales.

Eso ya es pasado y tocar recuperar el tiempo perdido, si es que eso es posible. Con un aforo limitado, sí, pero es La Rosaleda, caramba. Y no la conoce prácticamente nadie del vestuario. Algunos se han ido sin catarla. Qué pena. Un buen grupo de los jugadores que se alistaron al Escuadrón Suicida que era el Málaga hace un año por estas fechas y más adelante, se van a quitar la espinita hoy.

Comienza el fuego real en la era José Alberto López. El entrenador asturiano es la gran apuesta de Manolo Gaspar para este proyecto 2021/2022. Joven pero con un currículo que comienza a ser interesante, convergen en un punto de sus carreras en el que casi todos los protagonistas tienen algo en común: hambre y ganas de crecer. Como trabajador se le pueden poner muy pocas pegas al nuevo míster por el momento, ahora queda verle manejarse en situaciones de competición. ¿Qué once, qué dibujo, qué todo?

La pretemporada ha servido para verle probar cosas, pero no para obtener conclusiones definitivas. Es lo normal en estas fechas, sobre todo teniendo en cuenta el panorama global del fútbol español. Sólo parece que hay algo que no se discute: quien no corra, no jugará. No es mal punto de partida para presentarse en La Rosaleda, que suele reconocer a quien es generoso en el esfuerzo.

No es solamente la puesta de largo de José Alberto, la es de otros muchos que también estaban. Dani Barrio, Escassi, Jairo, por citar a tres que continúan del curso anterior y no están bautizados todavía. Ellos y los fichajes de este verano vivirán una experiencia única. Reducida, sí, pero única.

El once, entre lesionados y otros matices, no registrará grandes sorpresas en principio. Quizás en el lateral derecho puede haber competencia entre Ismael Casas y Benítez. Se espera ver a un Peybernes titular junto a Juande y Javi Jiménez por la izquierda. Escassi y Luis Muñoz, a falta de Jozabed, podrían compartir medular con Isma Gutiérrez. Paulino y Jairo apuntan a las alas y como delantero Brandon tiene todas las papeletas mientras llegan fichajes.

Delante estará un Mirandés al que José Alberto no reconoce en muchos hombres pero del que espera un estilo similar al que implantó él hace un año. Ya avisa su sucesor que aunque están por cocinar todavía, quiere ser un equipo “caradura”. Se alza el telón.