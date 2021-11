El 2021 de Hoyos: de Málaga a Jaén pasando por Oviedo y Mirandés

Desde luego no va a olvidar nunca este año 2021 Jesús Hoyos. El delantero de Tarifa (2001) va camino de su cuarto club en apenas unos meses. El Real Jaén acaba de anunciar su incorporación, por lo que jugará en el Grupo IX de Tercera RFEF después de haber abandonado la disciplina del Málaga el pasado 30 de junio, cuando finalizó su contrato con el Atlético Malagueño, que juega en la misma categoría y el mismo grupo pero con un rumbo deportivo infinitamente mejor que los de La Victoria.

El delantero gaditano decidió no continuar en el Málaga tras no aceptar la oferta de renovación de la entidad. Hoyos tenía un acuerdo cerrado con el Real Oviedo, donde en principio iba a llegar acompañado por Mario da Costa y Juan Cruz, otros de los dos grandes talentos de la cantera blanquiazul entonces, y que igual que el tarifeño tenían pensando en poner rumbo a Asturias con la carta de libertad. Pero tras el fallecimiento de Francesc Arnau todo cambió.

Tanto Da Costa como Cruz consiguieron finalmente cambiar la hoja de ruta. El primero firmó por el Recreativo Granada y el segundo, por el Betis B. Hoyos sí se sumó al Vetusta, segundo equipo del club ovetense, pero antes de que cerrase el mercado ya había tenido que cambiar de aires para militar en el Mirandés B.

Pero en Miranda de Ebro tampoco ha terminado de cuajar la cosa (6 partidos, 240 minutos), así que ha tenido que regresar casi a la casilla de salida. Después de una semana a prueba, el Real Jaén hizo oficial el fichaje de Jesús Hoyos. Todavía sub 23, el futbolista está en la misma categoría que le garantizaba el Málaga sin el añadido de la posibilidad de promoción al primer equipo y que otros chicos más jóvenes están aprovechando y de qué manera.

"Tras pasar toda mi vida, futbolísticamente hablando, en el Málaga CF, toca poner rumbo hacia otro destino. Pero antes de seguir quiero deciros que en este tiempo he sido muy feliz, me he sentido como en casa, tanto es así que pocos saben que soy de Tarifa. Con tan solo 12 años viajé hacia esta ciudad que me ha visto crecer. Para mí no fue fácil separarme de mi familia y comenzaba una nueva etapa de crecimiento y aprendizaje. He sufrido como el que más y he luchado por este escudo", se despedía Hoyos el pasado mes de julio.