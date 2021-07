Hoyos se despide del Málaga CF: "He sufrido y luchado como el que más por este escudo"

Jesús Hoyos fue uno de los primeros canteranos que confirmó su adiós de La Academia del Málaga CF este verano. El Oviedo pescó hasta tres boquerones del filial, entre ellos el delantero, Juan Cruz y Mario da Costa. Los dos últimos acabaron buscando otros objetivos tras el descenso del equipo a Tercera RFEF.

El club carbayón ya confirmó que el delantero tarifeño se incorpora a la disciplina del Vetusta esta temporada. Hoyos, que hizo la pretemporada con el Málaga el pasado verano, no llegó a despedirse de la entidad blanquiazul hasta hoy.

"Tras pasar toda mi vida, futbolísticamente hablando, en el Málaga CF, toca poner rumbo hacia otro destino. Pero antes de seguir quiero deciros que en este tiempo he sido muy feliz, me he sentido como en casa, tanto es así que pocos saben que soy de Tarifa", escribía en sus redes el delantero: "Con tan solo 12 años viajé hacia esta ciudad que me ha visto crecer. Para mí no fue fácil separarme de mi familia y comenzaba una nueva etapa de crecimiento y aprendizaje. He sufrido como el que más y he luchado por este escudo".

"Dejo en Málaga nueve años de recuerdos y sobre todo amigos, de los que espero seguir sabiendo allá donde vaya y a los que tengo muchas cosas que agradecer. Desde compañeros hasta directivos que pertenecieron en su momento a este club, hasta vosotros, por supuesto, los que me habéis apoyado. Este año no fue fácil para mí, a veces la vida nos pone decisiones difíciles", sentenciaba el joven, ya como jugador carbayón.