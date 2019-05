Hugo Vallejo, al Once de Bronce de Fútbol Draft

Nuevo reconocimiento para la cantera del Málaga, aunque en este caso llegue mediante un reconocimiento indidivual. El comité técnico de Fútbol Draft ha considerado que el centrocampista blanquiazul Hugo Vallejo es digno de estar en el once de bronce de esta temporada 2018/19 que está a punto de concluir.

El chico, nacido en el 2000, es uno de los más jóvenes premiados contando las tres alineaciones. Esta temporada ha llegado pese a ser juvenil, a debutar en Segunda División B con el Atlético Malagueño y en Segunda División con el primer equipo del Málaga de la mano de Juan Ramón López Muñiz.

Ahora se encuentra entre los 33 mejores canteranos del país. En esa lista también hay acomodo para el malagueño Brahim Díaz. El jugador del Real Madrid está en el segundo once ideal de Fútbol Draft 2018/19.

Entre los componentes del Comité Técnico hay ilustres como Vicente Miera (exseleccionador nacional), Julen Guerrero (Seleccionador sub 16), Luis de la Fuente (Seleccionador sub 21), David Gordo (Seleccionador sub 17), Pedro López (Seleccionador femenino Sub 19), el exmalaguista Jesule (AFE), Javier Lasagabaster (Director General Futbol Draft), José María Timón (coordinador gabinete RFEF) y Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales RFEF) entre otros.

Once de Oro De Fútbol Draft

Portero: Dani Martín (Sporting de Gijón, 1998)

Lateral Derecho: Pedro Porro (Girona, 1999)

Lateral Izquierdo: Marc Cucurella (Barcelona, 1998)

Defensa Central Derecho: Eric García (Manchester City, 2001)

Defensa Central Izquierdo: Fran Montero (Atlético de Madrid, 1999)

Medio Centro Derecho: Óscar Rodríguez (Real Madrid, 1998)

Medio Centro Izquierdo: Carles Aleñá (Barcelona, 1998)

Banda Derecha: Ferrán Torres (Valencia, 2000)

Banda Izquierda: Bryan Gil (Sevilla, 2001)

Media Punta: Dani Olmo (Dinamo de Zagreb, 1998)

Delantero Centro: Hugo Duro (Getafe, 1999)

Once de Plata de Fútbol Draft

Portero: Álvaro Fdz. Llorente (Mónaco, 1998)

Lateral Derecho: Gonzalo Ávila (Espanyol, 1998)

Lateral Izquierdo: Adriá Pedrosa (Espanyol, 1998)

Defensa Central Derecho: Hugo Guillamón (Valencia, 2000)

Defensa Central Izquierdo: Pepe Castaño (Villarreal, 1998)

Medio Centro Derecho: Fran Beltrán (Celta de Vigo, 1999)

Medio Centro Izquierdo: Nacho Méndez (Sporting de Gijón, 1999)

Banda Derecha: Valeri Fernández (Girona, 1999)

Banda Izquierda: Carles Pérez (Barcelona, 1998)

Media Punta: Brahim Diaz (Real Madrid, 1999)

Delantero Centro: Abel Ruiz (Barcelona, 2000)

Once de Bronce de Fútbol Draft

Portero: Iñaki Peña (Barcelona, 1999)

Lateral Derecho: Aitor Buñuel (Rácing de Santander, 1998)

Lateral Izquierdo: Juan Miranda (Barcelona, 2000)

Defensa Central Derecho: Juan Brandariz Chumi (Barcelona, 1999)

Defensa Central Izquierdo: Peru Nolaskoain (Athletic Club, 1999)

Mediocentro Derecho: Manu Morlanes (Villarreal, 1999)

Mediocentro Izquierdo: Riqui Puig (Barcelona, 1999)

Banda Derecha: Ander Barrenetxea (Real Sociedad, 2001)

Banda Izquierda: Hugo C. Vallejo (Málaga, 2000)

Media Punta: Fran Villalba (Valencia, 1998)

Delantero Centro: Javi Puado (Espanyol, 1998)