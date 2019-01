La felicidad de Hugo por el debut

Dentro del desastre hubo un pequeño rayo de luz. El canterano Hugo Vallejo fue elegido por la afición como MVP del nefasto Málaga-Reus, en el que era su debut como profesional. El granadino, aún en edad juvenil, tiró de desparpajo para dejar buenas sensaciones en las acciones que dispuso tras aparecer al descanso junto a Renato en sustitución de Juanpi Añor y Dani Pacheco. Suficiente para ganarse al público pese al 0-3 que acabó encajando el equipo de Muñiz.

Así las cosas, el joven extremo se muestra agradecido por el detalle de la hinchada blanquiazul, aunque sin dejar de lado la evidente desazón por la forma en que se dieron las cosas colectivamente. "Es lo último que me esperaba, la verdad, es un buen regalo para este 2019. Muchas gracias a la gente, no me lo esperaba para nada, me he sentido muy arropado y con mucha confianza, en parte gracias a la afición", comentaba Hugo en declaraciones a los medios oficiales del club.

Estuvo correcto ante el Reus. Sobre todo se dejó ver y no rehuyó el contacto con el balón. Dio 33 pases con un 91% de acierto y se acercó a los atacantes para generar ocasiones, además de disponer de una clara en los últimos minutos que le atajó el meta reusense y ex malaguista Pol Freixanet. Estuvo lúcido, y eso que asegura que sus primeros instantes sobre el césped no fueron sencillos por lo inesperado de la situación: "Me entró una presión por el cuerpo al principio... Venía con la mentalidad de salir a lo mejor al final un poco o no salir. Cuando el míster me dijo que salía en la segunda parte me puse un poco nervioso, pero se me pasó".

Su debut fue al fin y al cabo de lo poco reseñable el domingo. Por eso mide sus palabras y transmite felicidad, pero no plena por lo ocurrido colectivamente. "Mis compañeros me felicitaron, pero qué van a decir, si al final lo importante era la victoria. Es una pena para todos, para la afición, para el equipo y para mí, que es un día especial. Es una pena. Ya el próximo partido toca seguir trabajando e intentar sacar los máximos puntos posibles", añadía.

Antes que él debutaban Iván Jaime, Abqar, Hicham y Keidi Bare con el primer equipo esta temporada. Hugo es ya el quinto en la lista de Muñiz en el presente curso y está por ver si su presencia se repite. "Demuestra que puede tener ese espacio u oportunidad. Demostró lo que nos puede aportar", decía el técnico en sala de prensa.