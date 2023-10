Isco: "Paso un momento en el que puedo recordarme como en el Málaga"

Isco Alarcón es el futbolista malagueño más laureado de la historia. Tras un trienio oscuro se está reencontrando en el Betis con el máximo nivel. En una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur habló largo y tendido. "Estoy muy contento. A nivel personal y profesional estoy pasando por una etapa muy buena, ya me tocaba. Estoy disfrutando del fútbol y de la vida. He tenido un periodo complicado, pero nos pasa a todo el mundo. Cuando hay cosas que no van bien te afectan a nivel personal y profesional, pero lo importante es no rendirse. Estoy más cómodo sin entrevistas, pero de vez en cuando hay que hablar y dar la cara", decía.

"Hay medios que no me gustan, que hacen del fútbol prensa rosa, que hacen daño a mí y a mí familia, pero intento jugar al fútbol, que es lo que me gusta, y pasar desapercibido. He escuchado cosas de mí que hacen daño, muchas que no son verdad y lo mejor es hablar personalmente. He madurado, he trabajado en mí mental y físicamente y todo suma. He pasado momentos malos, he tenido una ayuda maravillosa de mi mujer, mi familia, de un terapeuta. Me vino bien parar para poner orden en mi cabeza y aquí estamos. Hay profesionales que te ayudan a gestionar estos momentos. Es importante pedir ayuda cuando se necesita. El ambiente es fantástico con el Betis", explicaba sobre cómo se ha adaptado.

"Estoy mejor que nunca físicamente. Una cosa lleva a la otra. Las ganas de disfrutar y divertirme, jugar al fútbol. Estoy en un sitio perfecto, disfruto mucho en el campo, ya no tengo 20 años, tengo que cuidarme mucho. Ahora paso por un momento donde puedo recordarme, igual como en el Málaga, que fueron dos años maravillosos, mis primeros años en la élite, tuve la suerte de encontrarme a unos jugadores como Saviola, Joaquín, Baptista, Roque Santa Cruz... Jugadores que yo veía desde niño. Jugué Champions, fue increíble. En el Madrid estuve nueve años, es verdad que estuve más apático en los últimos años por circunstancias que nunca conté y algún día. Tuve 5-6 años muy buenos, al lado de los mejores del mundo, la selección... No me conformo, vine al Betis porque quiero seguir compitiendo y ganando. Hay Isco para rato", avisaba el malagueño.

"En el Betis estaba el entrenador que tuve en el Málaga, compañeros que conocía de la selección, suerte de que sea muy fácil, con un grupo muy bueno. Tuve muchos años en el Madrid, estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores que hiciera lo que hiciera no iba a jugar, me faltó estar preparado mentalmente, momentos en los que en vez de dar más me vine abajo. Debí irme del Madrid porque sentía que ya debía estar ahí, pero dar el paso de dejar el mejor club del mundo es difícil. A partir de ahí todas las decisiones me han traído a un club en crecimiento. Es el ruido que se genera. Los medios encumbran y cuando tienes una temporada mala estás acabado, ya no vales... Son etiquetas que ponen los medios. Mucha prensa rosa dentro del fútbol, mucho clickbait, muchas cosas que no ayudan a los futbolistas. Siempre he confiado en mí, en mi fútbol, nunca pensé que estaba acabado y que no era el de siempre. Necesitaba mi confianza y ahora la tengo. Juego para mi equipo, para mí, para disfrutar yo. Cada comentario te puede afectar, intento leer lo menos posible", contextualizaba: "Las redes depende del uso. Es una herramienta importante hoy en día, lo malo es la gente que la utiliza para hacer daño. Hay mucho odio, insultos, muchos bots que a gente que no sea fuerte normalmente".

"Mi llegada fue muy fácil, en una tarde y media. Yo quería jugar, quería competir, y tenía ofertas de fuera más importantes en lo económico, pero no me he guiado en eso. Hablé con el míster, con Ramón (Planes), me dijo que había un grupo muy bueno y un club en crecimiento. Era fácil para la familia, el idioma para los niños, una casa que ya tenía... Con el míster pasé dos años maravillosos en Málaga, conocía su idea del fútbol, a muchos jugadores del vestuario. Todo eran pros", comentó sobre ese fichaje cerrado prácticamente en poco más de 24 horas: "No hizo falta que me convencieran. El míster me preguntó qué idea tenía, y yo le dije que tenía muchas ganas de competir, de demostrar, de seguir ganando. Hablé con él, a tres minutos no llegó, con Ramón algo más, luego con Joaquín… Conocía a todo el mundo. No hizo falta que me convenciera, lo tenía claro. Desde los cinco años estaba en un equipo a verte entrenando solo... Es complicado, era algo que necesitaba, tenía muchas ofertas. Fui honesto con los clubes y conmigo, me tomé un descanso para prepararme. Ahora lo agradezco. Me hacía falta, después de los acontecimientos tanto en el Sevilla como en el Union Berlin, en el que estuve una noche. Volviendo de ese viaje me llamaron varios equipos, pero no me sentía preparado. Me hizo bien pararme".

Selección

"Habría que preguntarle a Luis de la Fuente. Es complicado, hay muchos jugadores que se han quedado fuera. El seleccionador tiene que hacer una lista, no caben todos. Me pongo en su situación y es difícil. Ves a Brais Méndez y se queda fuera... Sería bonito volver, tengo una espinita clavada de haber dejado de estar en la Selección un poco pronto. Ojalá pueda volver y ganar un título con la Selección. Es la espinita que me queda. Con el Betis, también. Por pedir que no quede, por eso elegí seguir compitiendo a primer nivel para ganar títulos. Tengo 31 años, nunca he jugador una Eurocopa, aunque un Mundial, sí. Me gustaría poder disputar una. Eso viene de hacer un buen trabajo con el Betis, de cumplir todos los objetivos. Si lo merezco quizá pueda estar".

Mejores compañeros

"Cristiano, un animal en todo. Sergio Ramos también. Te podría decir que el jugador con más calidad, fantasía y talento, Marcelo. Kross. De los rivales, Messi, otro nivel. Cuando estaba en el Málaga con Manuel sacó a un chaval de la cantera, Fabrice Olinga, que tenía un futuro prometedor y ahora no sé dónde está. El fútbol es eso".

Técnicos

"He tenido muy buenos entrenadores. La visión de fútbol y cómo lo entiende Lopetegui. He tenido entrenadores muy parecidos, de dar libertad, como Zizou, Pellegrini, otros que gestionan muy bien el vestuario Ancelotti, Benítez es muy buen entrenador. No hay entrenador con más personalidad que Zizou, para estar en el Madrid hace falta".