Isco, un hincha más del Málaga CF para el play off: "Todo mi ánimo, todo mi apoyo"

Cuando muchos le daban ya por enterrado con 31 años, el temporadón del malagueño Isco Alarcón en el Real Betis le ha devuelto a la primera plana. Por desgracia, una lesión en el tramo final de la Liga le impedirá jugar la Eurocopa, para la que tenía muchas papeletas para reengancharse después de sus actuaciones, Luis de la Fuente le había abierto la puerta, pero una rotura en el peroné en un partido ante el Las Palmas cercenó las opciones.

Desde la distancia, aunque no es raro verle por casa, Isco Alarcón sigue la trayectoria del club que fue su catapulta a la élite y la fama. Llegó con 19 años desde Valencia, reclutado en la era del jeque cuando se invertía a tope, y se fue con 21 tras jugar unos cuartos de Champions y un soberbio Europeo sub 21 al Real Madrid, donde estuvo nueve temporadas y formó parte de una generación que ganó cinco Champions. Pero esos dos años a las órdenes de Manuel Pellegrini quedaron grabados en Málaga y también en el entrenador chileno, que lo recuperó para jugar en Sevilla y le ha sacado su mejor jugo.

De esa conexión que comenzó en Málaga se ha servido el Betis para meterse en Europa por cuarto año consecutivo. Ahora que no estará en la Eurocopa podrá seguirá viendo fútbol Isco y al club de su tierra. En la entrega de un premio por su temporada en el programa Gol a Gol de Canal Sur, el del Arroyo de la Miel fue cuestionado por el equipo de Pellicer y dijo que "sí, lo sigo todos los domingos. Los play off son muy difíciles, es una categoría muy complicada, pero ojalá el Málaga vuelva a donde se merece, que es al fútbol profesional. Desde aquí le mando todo mi ánimo, todo mi apoyo. Ojalá el club esté donde se merece por la grandeza y la afición que tiene. No se merece estar donde está", señalaba el malagueño.