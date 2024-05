Isco selección, un clamor

El momento del malagueño Isco Alarcón es espectacular. Se prolonga durante toda la temporada. Había quien dudaba de que estuviera ya para el fútbol de primer nivel después de unos años con poco protagonismo en el Real Madrid. Pero lo que está exhibiendo al lado de Manuel Pellegrini, con quien completara dos años deslumbrantes en La Rosaleda, está siendo una de las historias de la temporada.

Este domingo ante el Almería dio otra exhibición, con un gol, una asistencia y un pase clave en los tres goles verdiblancos. Acumula nueve goles y siete asistencias en toda la temporada, con un impacto brutal en un Betis que está acariciando volver a jugar en Europa, pelea por hacerlo en Europa League y no en Conference League, ya casi garantizada. Desde junio de 2019 no juega con la selección española, en un partido contra Suecia en el Bernabéu. Sólo estuvo en una gran competición el malagueño, en el Mundial de Rusia'18, poco para su trayectoria y calidad como futbolista. Y con la Eurocopa ahí cerca es inevitable hablar de su regreso cinco años después. Hasta ahora, Luis de la Fuente no le ha llevado, es cierto que estaba lesionado en la última lista, en marzo. Pero es contumaz en su gran rendimiento y empieza a valorar es “Isco es un futbolista que a mí me encanta y que está haciendo una campaña grandísima. Ayer hizo un partido espectacular. La verdad es que puede, puede estar con nosotros. Isco tiene opciones", decía el seleccionador en declaraciones en Deportes Cuatro.

“Isco es muy bueno y está haciendo una gran temporada, pero es que tenemos tres o cuatro jugadores para cada posición y hay que tomar decisiones. Creo que Di Stéfano, cuando alguno le reclamaba, le preguntaba primero por un compañero al que quitar. Pues algo así pasa: ¿pero a quién quitamos? Y la decisión la tengo que tomar yo, que sólo busco el bien del equipo y de la Selección”, había dicho hace unos meses. Ahora el discurso ha cambiado.

El malagueño se casa este verano con Sara Sálamo, su pareja de los últimos años y tiene previsto el viaje de novios, aunque bromeaba dejando la puerta abierta tras ser elegido otra vez MVP del partido en el duelo del Betis ante el Almería. "Hombre… yo tengo la luna de miel. Bueno, no sé ya veremos. Hay que estar preparado para cualquier cosa. Hemos sacado el seguro (de cancelación) por si suena la flauta", decía. Parece que De la Fuente está más abierto. La ampliación de la lista a 26 jugadores (todos sentados en el banquillo) amplía el abanico. Y no está tan sobrada de talento la selección como para renunciar al del Arroyo de la Miel.