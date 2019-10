Iván Alejo atendió a los medios de comunicación para hablar del próximo Málaga-Cádiz. El extremo vallisoletano volverá a La Rosaleda con otra camiseta después de su decepcionante papel la temporada pasada, cuando llegó a Martiricos en el mercado invernal. Este verano volvió a estar sobre la mesa, pero finalmente se fue a Carranza.

“El club está en una situación complicada pero no soy quien para opinar. Estoy muy agradecido al Caminero y a Al-Thani. A pesar de que tengan muchas bajas sabemos que es un partido muy complicado. Todos los jugadores que pueden jugar lo han hecho en Primera División”, dijo Iván Alejo ante los medios de comunicación, que apuntó sobre su vuelta a Martiricos: "Es un partido más, un partido normal, sabiendo de las dificultades de La Rosaleda”.

De la solicitud de aplazamiento solicitada por el Málaga, Alejo no se tapa: "Que se hable del tema de la suspensión puede perjudicarnos. Para bien o para mal está el fair play financiero y los clubes tienen que hacer las cosas sabiendo que pueden tener jugadores que pueden ir con sus selecciones. Desde el Cádiz no se contempla otra cosa que no sea jugar, la norma es igual para todo y sería injusto que se aplazara". El extremo añadió para zanjar el asunto: "De puertas para afuera se dicen muchas cosas, de puertas para adentro preparamos el partido para jugar en Málaga. Si se aplaza estaríamos en desventaja. Es el club el que tiene que hablar de esos temas”.