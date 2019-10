Diego González era uno de los futbolistas del Málaga que comenzó la semana con problemas físicos, uno de los motivos por los que el club solicitará el aplazamiento del duelo ante el Cádiz previsto para el próximo sábado. No obstante, el zaguero gaditano ha mejorado. "Acabé con algunas molestias en la pierna el partido anterior, me dieron descanso ayer y me he encontrado mejor ya hoy, no creo que haya nada de lo que preocuparse", admitía el chiclanero.

El zurdo se formó justamente en el Cádiz, con el que debutó en el primer equipo muy joven. Es un partido que siempre tiene una connotación especial, pero que en esta ocasión está marcado por esa petición de suspensión por la carencia de efectivos del Málaga. "No se sabe bien si se va a jugar o no, tenemos que centrarnos en lo nuestro, el entrenamiento diario y en prepararnos para estar en la mejor forma para competir. Hay posibilidad de que se juegue o no, es una cosa del club. Tenemos que estar centrados en poner en práctica lo que pide el entrenador y ya está, es lo que está en nuestra mano. Que se juegue o no escapa a lo nuestro. Es algo peculiar, que se vayan cinco con la selección, hay tocados, expulsados... Hay déficit de jugadores. Tenemos en mente que se va a disputar el partido para estar concentrados. Particularmente no pienso que se suspende porque me mantiene activo. Porque si desconectas no estás al 100%", explicaba Diego cómo se tomaba este partido.

Sobre las declaraciones de presidente y entrenador del Cádiz en las que se pide que se juegue el encuentro para no romper la norma, Diego decía que "entiendo que ellos quieran jugar, en una buena racha como están, en forma, con ganas y activos. Tienen a toda la plantilla disponible. Es lógico que lo digan y quieran jugar", mostraba el zaguero su comprensión, antes de alabar la situación del equipo dirigido por Álvaro Cervera: "El Cádiz ha empezado espectacular y por eso está ahí arriba. Desde pretemporada nos dimos cuenta de que tenían un gran equipo. El que jugamos allí en Carranza en pretemporada fue el partido de más intensidad y choque, es síntoma de que tenían ya las ideas claras".

Preguntado sobre cómo se tomaba el equipo en esta situación los entrenamientos, si se bajaba el pistón en previsión de posibles lesiones, Diego afirmaba que "hay que entrenar igual que siempre. A veces si vas flojo al choque te lesionas más fácil. Vamos con las mismas ganas e intensidad, es a lo que estamos acostumbrados. Al final tenemos que ser conscientes de esa dificultad. Son jugadores importantes los que no están, pero entrenando estamos compitiendo bien. Los resultados no son los deseados, pero en el fútbol y en todo en general, el trabajo trae la recompensa, esperemos que sea así. Los que somos estamos en el barco montados y hay que remar ahí. No es el primer palo en nuestra vida deportiva lo de Huesca. Estamos juntos, no debemos dejar de creer en el trabajo del de al lado. No se ve el resultado, pero entrenamos para que lleguen".

También fue preguntado Diego por si se le había planteado la posibilidad de reducir sus emolumentos, al estilo de lo que sucedió con Luis Hernández y Juanpi. "De momento nada, sigo con mi contrato, queda este año y otro más. Estoy contento de seguir aquí, aunque las circunstancias no están siendo fáciles, tenemos que poner remedio a esto y seguir adelante", decía el defensa, que admitió que tuvo opciones de salir tanto en invierno pasado como en verano: "Alguna oferta tuve, pero en invierno no veía el momento de irme porque estábamos con una buena proyección para ascender. No me arrepentí en ningún momento de no haberme ido. Cuando me comprometo me gusta seguir si la idea es buena. este año en verano tenía alguna cosa, pero veía más razonable lo del Málaga".