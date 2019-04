Se confirman las buenas sensaciones con vistas al partido de Granada por parte de Iván Alejo, que se entrenó con normalidad. No pueden decir lo mismo Erik Morán y Jack Harper, que continúan trabajando en el gimnasio y no estarán en la cita de Los Cármenes. En el caso de Dani Pacheco, a pesar de estar con el grupo, todavía no se siente recuperado al cien por cien y el entrenador decidió no arriesgar con él y dejarle fuera de su lista.

También estará a disposición de Juan Ramón Muñiz el lateral Iván Rodríguez, que se ausentó de la sesión anterior por culpa de un golpe en el pie. El canterano cuenta con muchas posibilidades de ser titular ante el Granada este sábado (18:00 horas, Movistar Partidazo).