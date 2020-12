Aarón Ñíguez: "Yo no pierdo la ilusión por debutar en el Málaga"

Aarón Ñíguez sigue entrenándose con el Málaga aunque no pertenece al club. El jugador habló en Ser Deportivos Málaga sobre su situación y sueña con jugar con la blanquiazul. Manolo Gaspar fue “claro” desde el primer momento y él también con el director deportivo, con el que ha surgido una “buena relación. Ellos vieron mis entrenamientos, que podía ser una opción y que podían contar conmigo si me recuperaba siempre que hubiera fichas. Yo no pierdo la ilusión, no de ser uno más de la plantilla, sino de debutar. No pierdo las ganas ni la ilusión para debutar. Me he sentido como en casa desde el primer momento”, decía el ilicitano.