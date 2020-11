El Málaga CF intenta conseguir más fichas para el mercado de invierno

No va a resultar una tarea sencilla convencer a LaLiga, pero el Málaga lo está intentando. El club de Martiricos quiere intentar conseguir alguna ficha más con vistas al mercado de invierno. En situaciones normales sería casi imposible que se produjese, pero dada la realidad actual del fútbol profesional (azotado, como todos, por los efectos de la pandemia) y el esfuerzo realizado por la entidad en los últimos tiempos, se alberga alguna esperanza de éxito.Es la nueva misión del administrador judicial, que está bien mirado por parte de la patronal, algo que hasta Tebas ha hecho público. José María Muñoz ha abierto un camino nuevo en el balompié profesional español con la radical medida de aplicar un expediente de regulación de empleo a la plantilla deportiva. No era sencillo, pero se llegó al cierre de mercado aprovechando las 18 fichas que LaLiga permitía al sancionado club malacitano a pesar de contar con el límite salarial más bajo de Primera y Segunda División. Lejos de pasar desapercibido, se ha convertido en ejemplar por la actitud con la que se ha ajustado a las normas que impone la organización.Aun con tantos condicionantes y estrecheces económicas, el Málaga podría, incluso, haber incorporado más futbolistas en el pasado mercado de fichajes. Manolo Gaspar pudo completar más operaciones (y de futbolistas de la talla de Antoñín y Cristo González), pero las fichas eran las que eran. La dirección deportiva tampoco ha parado su maquinaria, al contrario. No dejan de ver fútbol en La Cueva, de peinar mercados por si finalmente José María Muñoz fuese capaz de lograr que la patronal sea más laxa con el Málaga y le permita aumentar esas 18 licencias. Evidentemente, aunque la plantilla es resultona y está sabiendo competir en LaLiga SmartBank (donde marcha con 18 puntos cerca de los puestos de play off), hay carencias y puestos mejorables. De cualquier forma, ahora es hacer castillos en el aire, pero reconforta saber que el administrador José María Muñoz, entre más cosas, dirige esfuerzos en este sentido y que, además, la dirección deportiva está preparada para reaccionar.