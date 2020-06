Iván Jaime, un debut que se hizo de rogar

Más información A Iván Jaime le faltó la guinda: el Cádiz se lleva el Carranza del FIFA

Aún con 17 años, Iván Jaime debutó en septiembre de 2018 a las órdenes de Muñiz en un partido oficial con el primer equipo del Málaga, en la Copa del Rey ante el Almería. Gustó de primeras al técnico asturiano, pero no le dio continuidad. Quienes mejor conocen al jugador malagueña hablan de una técnica excelsa que debe ser acompañada de agresividad y competitividad, su campo de mejora y que seguramente le lastró hasta ahora.

Con 16 años, Jaime ya tenía minutos de calidad en el juvenil de Dely Valdés, que fue subcampeón de la Copa de Campeones ante el Madrid de Guti. Hicham, Juande y Kellyan y los hace poco vendidos Hugo Vallejo y Antoñín eran miembros también de aquel plantel. Internacional sub 19 con España, aún tiene 19 años y hay tiempo para el salto, pero daba la sensación de que llevaba en la puerta de entrada demasiado. En el filial ha dejado algunos goles de bandera y Pellicer le conoce bien.

En este confinamiento por el coronavirus, tuvo Iván Jaime su momento mediático con sus habilidades para jugar con la Play al FIFA, llegando a la final del Carranza virtual que se organizó. Ahora le llega con el fútbol real. Tuvo sus primeros minutos en Liga ante el Huesca el centrocampista malagueño, que, como el resto de jóvenes, tiene una coyuntura favorable para mostrar talento. Está la cortapisa del mínimo de siete profesionales en el césped, que limita. Pero tanto a él como a Ramón Enríquez, ahora tocado, se les ve como proyectos interesantes en el centro del campo.

“Estoy muy contento por el debut en Liga, pero lo importante era el resultado y no pudimos sacarlo. Ahora a pensar en el próximo partido. Sabíamos que era un rival difícil, que pelea por el ascenso, pero nosotros íbamos a ganar. No salió bien”, decía el futbolista malagueño en los medios oficiales del club, pensando ya en el duelo de este lunes en Tenerife: “Una vez que termina el partido hay que pensar en el próximo. No hay que pensar en el pasado, ahora en el presente y el futuro y a ganar”.

“Ojalá el míster pueda darme minutos. Yo voy a estar disponible siempre y voy a trabajar duro para ayudar al equipo en lo que necesite. Los jóvenes sabemos que la situación del Málaga es complicada y nosotros estamos aquí para apoyar y ayudar en lo que necesite el cuerpo técnico y todo el equipo”, proseguía Jaime, que explicaba la sensación al jugar en una Rosaleda vacía: “Que no hubiese público fue complicado, pero sabemos que nos apoyan desde casa y lo vamos a dar todo por ellos”.