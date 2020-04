Iván Peláez compartió un vídeo con su actuación en el programa Got Talent. Salió enfundado en una camiseta del Málaga, de Weligton para más señas, y cantando una versión libérrima del éxito de Pablo Alborán 'Solamente Tú' en clave malaguista. Desde entonces, se ha convertido en un fenómeno viral en plena pandemia de coronavirus. El propio cantautor cuenta su historia y también intrahistorias de todo este recorrido increíble.

El excapitán del Málaga ya le ha prometido que le regalará su camiseta firmada en cuanto sea posible. "Para mí es un honor que se emocione, como malaguista y malagueño que soy. Ha sido nuestro capitán y representa muchos los valores blanquiazules. Me escribió privadamente para felicitarme, preguntarme como estaba mi familia y la verdad es que se lo agradezco de corazón", confesó en los micrófonos de SportDirect.

"El programa se grabó hace ya casi un año, porque lo hicimos en agosto del año pasado. El tema es que todos lo concursante firmamos un contrato, y una de las cláusulas decía que eso no te garantizaba el hecho de aparecer en el programa; fueron pasando las galas y por motivos que consideró la cadena no se emitieron, tampoco dieron muchas más explicaciones. Si que es verdad que nos dijeron que aunque no apareciéramos en el programa iban a publicar a lo largo del año las actuaciones que no aparecieron el televisión", desveló Iván Peláez.

"La historia de la canción es curiosa; yo no me dedicaba a cantar y a mi tío se le ocurrió de idea de hacer una letra con la canción de 'Solamente Tú' de Pablo Alborán. Yo estaba empezando a tocar la guitarra y me dejó la letra que había creado para que la cantara yo; sin embargo había cosas que no cuadraban y le tuve que dar una vuelta más. Tras esto lo subí a YouTube, en un canal que había creado esa misma noche y a raíz de ahí se convirtió todo en una locura; empecé a ir a radios, televisiones….y al final quien me iba a decir a mí que me iba a dedicar a la música", contó acerca del origen de la versión y de su propia carrera.

"Yo me considero cantautor, de hecho estoy grabando un disco, si es verdad que cuando te lo autoproduces cuesta un poco más sacarlo. Al final lo que me gusta a mí es cantar, lo mío y lo de otros, la música no entiende de nadie solo de gusto. Ahora mismo esta la cosa parada, es difícil porque hay cosa que no puedo hacer, hay que tomárselo con filosofía porque esta situación nos supera", remató.