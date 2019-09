Se habló de la situación de Okazaki y José Rodríguez y el ridículo espantoso en un fúnebre 2 de septiembre que pasará a la historia negra del malaguismo, pero se puso menos foco en la situación de dos canteranos que han estado en el club desde infantil y desde cadete, Iván Rodríguez y Álex Mula, y que se ven en una situación tremendamente desagradable.

El lateral derecho y el interior, que la temporada pasada ya jugaron una veintena de partidos cada uno en Segunda, están sin ficha en el primer equipo. Ya no son sub 23 y no pueden alternar primer equipo y filial. La solución que encontró el club fue inscribirlos con la ficha del filial que tenían. Esa es su situación de momento. Sólo podrían jugar en Tercera. Hay algún mercado aún abierto (Portugal, por ejemplo), pero la perspectiva es complicada y corren el riesgo de que estén al menos una ventana parados.

Increíble pero cierto...Mucha fuerza hermanos el fútbol os debe una. Os quiero!❤️ @alexmula7 @Ivanrp2 — Javier Ontiveros (@javiontiveros39) September 2, 2019

Llegaron mensajes de ánimo a través de las redes para los dos jugadores, como el de Ontiveros, compañero de generación y recientemente traspasado al Villarreal, que no daba crécito. "Mucha fuerza hermanos, el fútbol os debe una. Os quiero", eran las palabras cariñosas del marbellí hacia ellos. Una situación parecida a la que vive Simón Moreno, desechado de manera consecutiva por Almería y Málaga.

La esposa de Álex Mula escribía un mensaje en Twitter que era distribuido por el propio jugador. "Aún habiéndolo dejado sin opción a una cesión y habiendo rechazado dichas ofertas lo dejáis sin inscribir y no contentos con esto lo inscribís en el filial en contra de su voluntad para ahorraros una denuncia. Sin palabras", decía.

En situación similar está José Rodríguez, con el que se buscó una cesión a última hora vista la imposibilidad de inscribirlo. Una situación impropia de un club profesional, que dejó para el momento final demasiados deberes y ahora se encuentra con una panorama sombrío, con una plantilla con escasez de jugadores y carencias muy evidentes.