JIM: "El Málaga CF es muy vertical, con jugadores veloces de la cantera"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, habló ante los medios de comunicación antes de enfrentarse al Málaga este sábado en el estadio de La Rosaleda (20:30 horas). Los aragoneses necesitan el triunfo, pero saben que enfrente hay un rival que en casa es fuerte. "El Málaga es un equipo muy vertical, tienen jugadores veloces de la cantera. Tienen motivaciones extra, como hacerse fuertes en casa; pero nuestra motivación es ganar, que es lo que nos hace falta a todos", afirmó JIM.

"El ahora, el ya inmediato es Málaga. Tengo toda la energía centrada ahí. Pare eso nos preparamos, con entrenamientos muy tácticos, estudiando al rival, y reforzando nuestras cualidades positivas", continuó el técnico, que añadió: "Vamos a Málaga a por los tres puntos. No podemos tener otro objetivo. ¿Falta de gol? Lo que nos preocuparía es que no llegásemos a la portería rival. Vamos a ser honestos y no pregonar. Hay que hablar poco y hacer mucho".

Tiene algunos jugadores entre algodones el conjunto maño: "Nano es el que más retrasado va en la recuperación y es difícil que llegue. Francho ha hecho un entrenamiento específico y veremos mañana si puede incorporarse. Eguaras ha entrenado con normalidad y esperamos contar con él. Francés ha llegado cansado pero ha hecho la parte inicial y mañana entrenará con normalidad".