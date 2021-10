El Málaga CF ya huele los cuatro millones del Villarreal por Ontiveros

Buenas noticias para el Málaga CF, que parece que por fin va a cobrar el dinero que el Villarreal le debe todavía por el traspaso de Javi Ontiveros, que está bloqueado hasta que el club castellonense reciba a su vez lo que le adeuda Al Shabab de Arabia Saudí por la compra de Alfred N'Diaye. Una rara operación a tres bandas que acabó con reclamación amarilla ante la FIFA. El máximo organismo del fútbol insta a los saudíes a pagar los cuatro millones que todavía le faltan por recibir de la operación del centrocampista senegalés, según publicó el diario AS.

Cuando el Málaga firmó a N'Diaye, no sólo firmó a un gran futbolista, también una pesadísima hipoteca a la que no se podía hacer frente. Una cesión con letra pequeña pero gruesa en su calado. La opción de compra obligatoria no era asumible y todo derivó en esta operación a tres bandas en la que el internacional senegalés acabó con el Al Shabab por seis millones de euros. Guardó sus espaldas el club castellonense condicionando el cobro de este dinero al pago de los cuatro millones que todavía tenía que realizar por compra de Ontiveros (unos siete kilos más variables).

El plazo del que dispone el club saudí es de 45 días, como la FIFA llegó a esta resolución a inicios de mes, quedaría alrededor de un mes para llegar a la fecha límite. ¿Qué sucedería si el Al Shabab se niega? La federación internacional podría castigar a la entidad asiática sin poder realizar fichajes en las tres próximas ventanas e, incluso, elevar el caso a instancias jurídicas mayores, apunta la información de AS.

Hasta la fecha el Villarreal sólo había cobrado dos de los seis millones por N'Diaye. La FIFA, además de instar al club saudí a pagar los cuatro millones, exige un 5% por el retraso en el pago de los dos primeros millones y un 10% por el pago total. Así que se llevará unos 500.000 euros por intereses.

Los cuatro millones se esperan desde hace tiempo. En un club donde escasean los recursos económicos esta inyección supondrá un alivio. Conviene recordar que el Málaga también seguía pendiente del caso Jony, por cómo se produjo su salida a la Lazio mediante una discutida cláusula de salida. Eso sin mencionar lo que podría llegar a ingresar si recuperase los más de ocho millones prestados a los Al-Thani o lo que se reclama a BlueBay por parte del administrador judicial por un acuerdo de patrocinio no satisfecho.

El caso Ontiveros

Mientras todavía no se ha cobrado el dinero por la venta de Ontiveros, al jugador le ha dado tiempo a jugar una temporada en el Villarreal y luego cedido en Huesca y ahora en Osasuna, tras una espantada histórica en la que dejó al Málaga en la estacada cuando lo tenía todo cerrado para regresar al conjunto blanquiazul.