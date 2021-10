Claves para entender la situación del jeque Al-Thani y BlueBay

Nunca se puede olvidar que la paz de la que disfruta deportivamente el Málaga en la actualidad es un tanto irreal. Porque deriva y depende de una guerra abierta. O varias. Implica un proceso penal y otro civil que tienen algún territorio común. En el centro de la diana, siempre el jeque Al-Thani y varios de sus hijos. El catarí sigue sin defensa y sin declarar por sus supuestos delitos por su administración del club. En el proceso con la hotelera por las acciones, tira de casi su último as para prolongar el proceso.

“Lo último y más reseñable que es que su señoría ha estimado oportuno dar un toque de atención al gobierno de Catar porque estaba la rogatoria para tomar declaración a la familia Al-Thani y todavía no se ha tenido noticias al respecto. Su señoría ha requerido través del Ministerio de Interior que se ponga en contacto con las autoridades cataríes para saber por qué no se está cumpliendo esa rogatoria para esa pretendida videoconferencia para tomarle declaración, que es una prueba que hay que practicar sí o sí”, contaba Paco Valverde en Área Malaguista.

El abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas aclaró bastantes dudas durante su intervención en el programa de 101 Televisión Málaga: "Empezó el tema con la imposibilidad de tomarles declaración personalmente por la pandemia y porque no estaba en el país. Lo que se pretende por lo menos es tomarle declaración de forma telemática para que puedan constar dentro de las investigaciones ese interrogatorio de parte, que conste dentro de las actuaciones, se pueda cerrar y elevar los autos al juzgado de lo penal para que se pueda celebrar el juicio oral”.

“Para declarar a alguien en rebeldía en un proceso penal… Es que de hecho la toma de declaración es una garantía que se da a las personas contra las que se inicia un proceso penal para que pueda defenderse. También se pueden acoger a su derecho a no declarar, pero el trámite hay que cumplirlo”, matizó el letrado.

Del caso derivado de la querella de la APA al conflicto con BlueBay: "Sabemos que se ha presentado el recurso de casación por parte del jeque, pero yo creo, y cualquier compañero letrado coincidiría, en que es una estrategia porque ese recurso no prosperará. Es un recurso extraordinario que tiene que estar muy fundamento y creo que en este procedimiento seguramente el Tribunal Supremo lo desestime”.

"El jeque tiene abogado para el caso BlueBay pero no para el juicio penal. En las actuaciones penales no se ha presentado nadie desde que Baker&McKenzie desistieron de su defensa y representación. No tiene representación procesal que sepamos. Su señoría tomará la determinación que sea, las instrucciones tienen una terminación, ya se ha tenido que incurrir en una prórroga. No entiendo por qué hace eso el jeque porque mientras eso ocurra la administración tiene que seguir porque es una medida cautelar en la que se sustenta ese procedimiento”, añadió.

Siguiente paso que se espera

“La administración judicial es un vehículo para llevar el club mientras estén imputados en la causa penal. No se puede llevar ahora a cabo la ampliación de capital, por lo menos para este ejercicio, porque no hay necesidad presupuestaria y todo tiene que estar justificado. Máxime cuando la gestión se está amparando en una instrucción auspiciada por el juzgado. Cuando salga la resolución definitiva de a quién pertenecen el 97% de las acciones del Málaga, las partes tendrán que ponerse de acuerdo para llevar a buen puerto la gestión mediante el procedimiento que sea o solicitar la liquidación de esa sociedad que tienen a medias, NAS Spain, que tampoco será fácil ni rápido. Otra vía, si ya la propiedad va a quedar definida, pues cada un de los socios tendrán que enajenar esas acciones o bien vender esas participaciones. Va a quedar un poco más claro a partir de que se cierre el tedioso proceso entre BlueBay y Al-Thani”.

Situación de NAS Spain

“Se tuvo que poner al administrador porque la familia Al-Thani también estaba en ese consejo de administración. BlueBay, en NAS Spain 2000, es un accionista, hasta minoritario incluso, porque tiene el 49%. La otra parte tenía el 51% y además conformaba el órgano de administración. Sé que ellos han solicitado un consejo de administración, que se aprueben las cuentas de una serie de años… Una serie de cosas en las que nosotros no tenemos nada que ver. Supongo que el juzgado acordará lo necesario junto al administrador judicial para ver qué se hace. Lo normal es que esa sociedad se consolide con esa propiedad y entre ellos ya, los socios, se pongan de acuerdo a ver si se liquida o cada uno quiere vender sus acciones de NAS Spain, que no del Málaga”.

Valoración de las acciones

“Se embargaron cautelarmente las acciones del jeque, pero estaban pendientes de una valoración pericial. Se hizo una primera aproximación, pero no estábamos de acuerdo algunas de las partes que componemos la acusación particular en el valor que se le había dado. Pedimos que se aclararan los criterios por los cuales se había valorado así (unos 40 millones de euros). Creímos algunos que era una valoración un poco precipitada y ahora seguimos a la espera de que se aclare, que pueda emitir una valoración algo más fiable de la que se dio”, explicó Valverde, que añadió: “El jeque tiene un embargo cautelar para responder en el caso de que sea condenado. Son esos 8,5 millones de euros. Si al final resulta que le condenan por esos supuestos delitos, que ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y además de forma civil por el perjuicio a la entidad, sí se le podría quitar, enajenarlo, venderlo...”.

En la APA consideran que la tasación en 40 millones aproximadamente de las acciones no se sustenta: “El Málaga tiene un capital social de 17,5 millones de euros y la marcha de la sociedad no nos puede hacer pensar que eso se ha revalorizado en tres veces. No se ajusta a la realidad. Creo que fue algo precipitado, hay que valorar bien el tangible de la sociedad. Nos acaba de salvar CVC, se estudiaba una ampliación de capital, que haya crecido tres veces…”.

Supuesta deuda de BlueBay por patrocinio de camisetas

“Lo que tengo entendido es que el juzgado de lo mercantil ha recibido ya la demanda por parte del Málaga CF, por parte del administrador judicial, y supongo que estará en el trámite de dar traslado a la parte contraria para que sepa el plazo para hacer su escrito de oposición, alegaciones o lo que tenga que hacer”.

Fin de la administración judicial

“Yo creo que esto va a estar hasta que se le tome declaración al jeque, se cierre la instrucción y se eleven las actuaciones al juicio penal. Una vez que esté toda la tramitación hecha, el trámite que queda es mucho más corto de lo que ha sido hasta ahora. Que cada uno presente sus escritos de acusación y defensa y ya se ponga fecha para el juicio oral. Todavía calculo que quedan unos meses por delante. No sabría decir si son seis o siete”.

La pregunta que muchos se hacen es quién se quedaría al frente del club cuando José María Muñoz ya no sea necesario: “El administrador ha hecho un buen trabajo pero no es una figura definitiva. La administración es una medida cautelar, se rige por el principio de provisionalidad. Llegará el día en el que el Málaga estará en manos de quien tenga que estar. Eso pasará cuando las personas que por ley tendrían que llevar esa dirección no estén en un proceso judicial, que es lo que su señoría ha hecho. ¿Los Al-Thani tienen que ser juzgados por estos supuestos delitos? Pues no pueden estar dentro del gallinero. Esto se acabará cuando concluya el proceso penal con la culpabilidad o no de estos delitos. El jeque puede que sea culpable de algunos delitos, pero la propiedad no se le ha quitado nunca. Hay una propiedad que es intocable. Se tocan en cierto punto este juicio penal y el civil de BlueBay porque se tiene que aclarar de quién es la mayoría y luego se tendrá que nombrar un consejo de administrador. Y si no está imputado en ningún juicio penal se tendrá que hacer cargo del Málaga. El problema que tiene BlueBay es que tiene que ponerse de acuerdo con el jeque”.