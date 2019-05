Javi Ros: "En Málaga saldremos a ganar"

El que piense que el Zaragoza va a regalar alguna cosa al Málaga en el partido que les enfrenta el próximo viernes en el estadio de La Rosaleda (21:00 horas, Gol), está seriamente equivocado. Lo dejan claro los jugadores del equipo maño. "Estamos centrados en lo nuestro. En Málaga saldremos a ganar seguro, iremos a por los tres puntos y a sellar la permanencia”, sostuvo Javi Ros, que atendió a los medios de comunicación en tierras aragonesas.

El futbolista confesó la importancia del último cambio de entrenador: "Las circunstancias por las que ha ido pasando el equipo nos han servido para mejorar y madurar. De cara al futuro va a ser bueno. La llegada de Víctor Fernández y su mentalidad ha hecho que podamos afrontar estos golpes de mejor manera".

Del último resultado del equipo maño, Ros aseguró que es un empujón moral importante: "Tanto nosotros como la afición merecía un partido como el del otro día. Hemos respondido muy bien a la adversidad en este final de temporada y estamos muy cerca del objetivo".

De sí mismo, lo tiene claro: "Me encuentro muy cómodo, me gusta la posición y lo más importante es que he podido ayudar al equipo en estos dos partidos vitales".