Javier Avilés: penalti de Sanlúcar y el ejemplo de Cristiano Ronaldo

Javier Avilés fue el último invitado de Área Malaguista de 101 TV. Semana mustia tras el empate del Málaga CF ante el Ceuta y una tendencia que es negativa en las últimas semanas. "Veníamos con la imagen de lo que era el Ceuta, llevaban cinco victorias seguidas; pero la verdad que nosotros competimos bien, hicimos buen partido, y sí es verdad que si alguna ocasión de estas últimas habría entrado, las opiniones habrían cambiado. Estamos fastidiados. Después de los otros dos empates, venir a La Rosaleda, con todo lo del aniversario y tanta gente en la grada, pues te duele mucho más. Es verdad que este partido era el más complicado de los tres, y se suma a que habíamos empatado los otros dos, entonces por eso hay más críticas y ese ambiente hostil, porque necesitábamos ganar, y porque estábamos ahí cerca hace pocas semanas. Ahora otra vez para atrás. , explicaba el delantero, que no participó ante los ceutíes.

"Viene el Ceuta aquí, para ellos es una victoria el haber empatado en La Rosaleda, celebrando con su afición; y nosotros sabemos la exigencia que hay aquí y que nunca nos vale el empate. El míster nos dice que estemos tranquilos, que quedan muchos puntos por delante, también que todos tenemos que dar un puntito más para sacar esto adelante", añadía. Empate que dejó algún brote verde. "Alfonso está a un nivel impresionante todas las semanas, y a mí particularmente me está sorprendiendo. No lo conocía mucho y la verdad que es una pasada lo que está haciendo. Juande estuvo bien, cortando alguna ocasión clara de Rodri. En ataque, Kevin hizo mucho peligro. Ochoa pelea, lo que me sorprende es que con 16 años sea capaz de salir así a La Rosaleda, con 25.000 personas y jugar suelto".

Avilés recordaba ese penalti clarísimo que no se le señaló en Sanlúcar, la acción que más se le recuerda como jugador blanquiazul. "Prefiero no hablar mucho de ello porque ya ha pasado, pero para mí fue un penalti clarísimo. No sé si el árbitro estaba detrás mía, además es que se escuchó muchísimo. Ya pasado toda la vida en el fútbol. Es el penalti más claro que me han hecho en la vida. Sí es verdad que antes era más protestón con los árbitros, no sabía controlarlo, mi padre me decía que es mejor no hacerlo porque no va a cambiar nada, encima te puedes llevar una tarjeta, entonces le pregunté si había pitado penalti, me dijo que no y me fui, lo mejor que uno puede hacer", decía. Ha perdido peso para Pellicer, pero el futbolista madrileño afirmar estar "contentísimo de estar aquí. Ha valido la pena la apuesta. Disfrutando mucho. Sí que es verdad que no tuve minutos el otro día, pero estoy contento por el vestuario, la ciudad, el club; todo el mundo me está tratando súper bien. Ya conocía Málaga de casi toda la vida porque tengo familia aquí. Mis abuelos vivían en el Rincón, estaba aquí todos los veranos con mucha playa. A La Rosaleda fui de pequeño, me parece una barbaridad que el equipo en Primera RFEF meta a tanta gente, no había jugado muchos partidos de 25.000 personas, no se ve ni en muchos campos de Primera".

Referente

"Soy muy de Cristiano Ronaldo, es mi modelo a seguir. Por todo ese trabajo que tiene detrás, por eso es ese jugador. Siempre ha sido mi mayor referente. Todos los días hago trabajo de gimnasio".

Sangre pepinera

"Al Leganés lo veo todos los fines de semana, si no me coincide. Me alegro mucho de que por fin esté en esa situación, a ver si la mantiene. Desde que bajó a Segunda, algunos play offs, estaba costando el subir. Vamos a ver si llega ese ascenso".

Interés del pasado verano

"Tenía otro agente. Casi ni me lo dijo. Me enteré de ese interés porque aparecía en internet, donde aparecía mi nombre. Tampoco tuve contacto directo con el Málaga".

Vestuario

"No me han hecho bromas aún. Hay muy buen rollo en el vestuario, un grupo muy unido. Creo que eso del campo se nota bastante. Estamos en una muy buena posición para estar de buen rollo".

Flechazo con Ramón

"En lo futbolístico me ha sorprendido bastante. Diría que Ramón el que más, no lo conocía tanto, ahora lo veo entrenar cada semana y es un espectáculo de jugador. Izan, Cordero, Ochoa, muchos chavales que son un espectáculo también".

Juanpe

"Tiene que coger ritmo, jugar minutos. Es un jugador muy bueno. Si lo hace, tendrá su momento. Entrenando lo demuestra. Tiene mucha calidad. Ha tenido bastantes lesiones y necesita continuidad para encontrar su mejor rendimiento. Yo le veo bien".