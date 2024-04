La mira puesta en los play off

El Málaga CF ya tiene que resignarse a mirar hacia el playoff de ascenso como ya su única vía realista para poder ascender esta temporada al fútbol profesional tras el traumático descenso de los de la entidad de Martiricos, que firmaron una temporada para el olvido en el curso 2022/23.

Hace unas semanas, se veía como una opción bastante posible alcanzar al Castellón y al Córdoba, que estaban muy cerca en la tabla clasificatoria y eran los rivales directos para ello, pero la realidad del pasado más reciente del equipo ha sentenciado a que haya que pasar por la fase de ascenso para tener opciones y ha llegado a perder la tercera plaza, que tanto le había costado recuperar.

Todo esto ha llegado como consecuencia de los tres empates consecutivos ante Algeciras, Linares Deportivo y la AD Ceuta, que eran duelos transcendentales, en los que se exigía a los de Sergio Pellicer a hacerse con los tres puntos para mantenerse al ritmo de los equipos de la zona noble del Grupo 2 de la categoría de bronce del fútbol español.

Pese al pesimismo que se ha instalado en el ánimo del malaguismo, no todo es malo y es que ha habido buenas noticias en estas semanas a pesar de no haber logrado ganar ninguno de los compromisos ligueros. El regreso de Ramón Enríquez ha sido una de las mejores noticias de la temporada para la entidad de la Costa del Sol, dado que el de Órgiva es uno de esos jugadores diferentes y demostró que en Primera Federación es un futbolista que puede crear mucho peligro. Su primera actuación de la campaña ante el Linares ya demostró parte de su potencial, aunque estaba todavía bastante mermado físicamente, pero aun así su visión de juego y capacidad de pase no tiene igual para playoffs.

Además del granadino, Sergio Pellicer ha intentado y parece que con éxito recuperar a Juande Rivas para la causa, porque, aunque no haya recuperado su mejor versión después de las lesiones sufridas, es un jugador con una capacidad muy superior a lo que se puede ver en la categoría y puede dar unas prestaciones muy buenas en caso de que se prolongue la lesión de Einar Galilea, que se ha logrado asentar en el once a un nivel bastante alto, o que el de Nules quiera juegan con línea de cinco, que ya ha sido una opción en duelos trascendentales de la temporada, o que simplemente lo prefiera al ex del Alavés o a Nelson Monte.

Además, queda otra buena noticia por recibir que también es relacionada con otro de los jugadores procedentes de la cantera de la entidad de la Costa del Sol y se trata de la recuperación completa de Dani Lorenzo, que ha sufrido una lesión en uno de los dedos de la mano justo en su mejor momento de la campaña. El mediapunta puede dar bastante juego en el momento del regreso completo de Ramón cuando se junte un tridente creativo de los dos canteranos con Manu Molina, que va creciendo jornada tras jornada después de dejar atrás sus problemas de lesiones de la primera mitad de curso.

No obstante, siendo sinceros, esta temporada recibirá la nota final cuando acaben los playoffs y estará ligada estrechamente con la suerte de Sergio Pellicer y sus discípulos en las eliminatorias. El ascenso perdonará todo y se verá todo de una forma incluso poética, pero no ascender provocará que todo lo bueno se vea muy manchado.