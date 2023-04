Javier Tebas, defensa cerrada a José María Muñoz

Javier Tebas, presidente de LaLiga, defendió insistentemente la labor de José María Muñoz al frente del Málaga y no ve muchas posibilidades de que la jueza decida cambiar su rol de administrador judicial del club de Martiricos. “No lo entiendo, la gestión económica de José María Muñoz es impecable. En el ámbito deportivo hace lo que dicen los técnicos. El deporte no es matemático, con buenas plantillas como la del Málaga parecía cuando empezó la temporada, ocurren estas cosas, como en Primera a grandes equipos como al Sevilla y al Valencia. Siempre hay equipos abajo y se buscan culpables alrededor y no es tan fácil. Es muy importante que el Málaga tenga estabilidad económica, es muy importante lo que ha hecho Muñoz en este tiempo y desde LaLiga lo hemos controlado y visto. No tiene por qué haber ningún tipo de cambio”, argumentó en una entrevista en los micrófonos de Deportes COPE Málaga.

“No sé qué es lo que pretenden cambiar, encima conociendo a Daniel Pastor que se mete en todo, pues no sé lo que hay. Lo importante son los hechos y el trabajo que se ha hecho, y nada más. El tema deportivo no puede influir en la administración de un club de la manera en que se pretende. Eso sería un error y el Málaga ha pasado de estar al borde la desaparición y además de verdad, pues a tener la solvencia. Un descenso le afectaría algo, pero tiene muchas salidas”, prosiguió Tebas.

Excusó al administrador y relativizó su papel en materia deportiva y el peso que ello pueda tener este viernes ante la jueza Ruiz González: “Yo conociendo a José María, lo que habrá hecho en lo deportivo es hacer caso a los técnicos que él mismo ha traído. No hay otra cuestión. No es matemático, lo que llevamos muchos años en esto sabemos que las decisiones deportivas no las toman todos los presidentes y CEO ni muchísimo menos. Tomará las de orden económico y las recomendaciones del director deportivo y nada más. Aquí hay que partir de la base de que en agosto, al menos eso me decía mi entorno, era que el Málaga había hecho una gran plantilla. ¿Es culpa de José María que no se metan los goles? ¿Que los técnicos no hayan cuajado? No creo que sea culpa de él y que la administración judicial se vaya a cambiar por ese criterio. Yo soy abogado, he sido concursalista y tuve hace años en mis manos casos de clubes de fútbol de todos los colores y jamás he visto que se pueda cambiar una administración concursal por motivos deportivos”.

José María Muñoz está también en el blanco de la crítica por la situación deportiva, pero Tebas repitió defensa y apoyo al abogado malagueño: "Ha hecho lo que le corresponderá con su cargo y no es el único responsable 100 por 100 de lo deportivo. No lo he visto en todos estos años. A ver, si hubiera hecho una barbaridad o traído amiguetes aquí… pero si uno analizar el ámbito deportivo, no se puede decir que los que han pasado por el Málaga no eran todos contrastados. Los que le critican se equivocan y demuestran desconocimiento de la gestión del fútbol. Habrá traído a alguien para dedicarse también a otras actividades, pero él se ha dedicado en cuerpo y alma. La relación que he tenido con él y hemos tenido en LaLiga es como si fuese un CEO y con tanto conocimiento como cualquiera de los buenos. Quien lo conoce lo sabe. Es un gran CEO del Málaga en mi opinión”.

BlueBay

“Pedirá los derechos que cree que la ley le concede, lo que crean que deban hacer, ahí no me puedo meter mucho. Siempre lo he dicho, cualquier ciudadano, en este caso BlueBay, que quiera ejercer sus derechos en los tribunales, que los ejerza. Es más, si cree que tiene razón, los debe ejercer, por su compañía. Otra cosa es que tenga razón o que sea el momento adecuado para ejercer este tipo de acciones”, sostuvo sobre la hotelera y su papel.

Son más de tres años de administración judicial, sin embargo, para el presidente de la patronal de clubes no es tan mala alternativa: “Bueno, a lo mejor es más terrible cuando un club sin administración judicial se dirige de otra forma. Estas cosas no entro a valorarlas. Mientras los recursos estén y se ordene el club, porque estaba desordenado en este caso, a nivel económico y todo, no tiene porqué ser un problema. Hablo porque muchas veces los clubes en España son centenarios, no es el caso del Málaga y esperemos que lo sea, en el fútbol tres años son pocos. En las circunstancias del Málaga son tres años porque está el asunto de Al-Thani y esta administración judicial con este conflicto puede durar incluso más años. Con José María Muñoz o con otro, no tiene pinta de resolverse en un plazo corto. Por mucho que BlueBay pueda ganar su pleito, no es tan fácil. Si no recuerdo mal, con el reparto de esa sociedad, quedaría Al-Thani, no con la mayoría pero sí con una mayoría importante. También podría exigir que se controlase”.

Al-Thani

“Yo lo que puedo decir es que tengo que respetar los derechos de todos los propietarios de los clubes, eso lo primero. Si considera que está actuando bien, no lo puedo criticar. Otra cosa es personalmente que pienso que a lo mejor debería pensar si es el momento de cerrar su estancia en Málaga. Todas las personas tenemos un principio y un final. No porque no sea bueno o legítimo su interés en controlar el Málaga. Como dije con BlueBay, que ejerza sus derechos. Yo le recomiendo que lo ejerza y que una vez ejercido debería reflexionar si es buena su continuidad al frente del Málaga. Ahí debería tener alguna duda”, valoró.

Tebas no ha contactado con los cataríes: "Tampoco lo he pretendido. Nuestros interlocutores son los clubes y quien los representa. En este caso es José María Muñoz, no la familia Al-Thani. Si me hubiesen pedido una reunión, la habría tenido, como ya lo hice en el pasado varias veces. Tanto a él como a sus hijos los recibiría porque tienen una parte importante del club en tema contencioso, es uno de los más complicados que tenemos en el fútbol español. Pero al final habrá alguno se quedará con el club".