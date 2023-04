El jeque Al-Thani: "Yo nunca jamás venderé el Málaga CF"

Todo viene desde la investigación sobre los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales. Ello tiene al club intervenido judicialmente desde febrero de 2020, más de tres años, con José María Muñoz al frente. Siempre se ha mostrado muy cauteloso el administrador y ha recordado que la propiedad sigue siendo de los Al-Thani hasta que las tribunales no digan lo contrario.

Este periódico publicó que hay interés de, la empresa que gestiona ely varios clubes y competiciones más, por hacerse con el control de la entidad, busca una enpara expandir su red de influencia en las grandes ligas. Al-Khelaifi, presidente del PSG , dijo en un acto virtual en Málaga que "es una oportunidad que estamos estudiando, pero no puedo dar una respuesta más definitiva. No puedo ser más claro, lo siento".

El jeque Al-Thani comentó en el muro de Facebook de Málaga Hoy la publicación de la noticia sobre la posición del Málaga en la ecuación PSG-Catar-United, que está dando mucho que hablar a nivel internacional. Y volvió a reiterar que no quiere vender. "Permíteme ser más claro con todo el mundo. Si ellos pueden vender a alguien de su familia, quiero decir un hijo o una hija, si ellos pueden vender uno de ellos. Yo nunca jamás venderé el Málaga CF", eran sus palabras. Se ha expresado con cierta frecuencia en esos términos, pero sigue pendiente de la actualidad a distancia y quiso recordarlo.

No obstante, los movimientos han existido. "Si ese fondo compra el Málaga, muy contento si se cumplen las normas. Antes no se cumplían. No va a volver a ocurrir por el control que sí hay en la Liga. El bloqueo judicial fundamental es por. Las responsabilidades civiles, si el que lo compre deposita 15 o 20 millones, estarían cubiertas, se resolvería su parte , pero no quiere vender por sus expectativas económicas. Al-Thani no se puede comparar con Al-Khelaifi, Al-Thani es el primo lejano del emir", expresaba , presidente de, en su última visita a Málaga.