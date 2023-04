Aleix Febas, al desnudo

"Estamos jodidos porque llevamos toda la temporada en descenso. Te da miedo hasta salir a comer con tu pareja por el que te dirán y te sientes hasta mal por ser un poco feliz. Esto es futbol, este año se esta dando así y hay escudos como el del Málaga que tienen mucha repercusión, es lo que conlleva tanto para bien como para mal. El meternos tan pronto en una situación así, la dinámica, nos ha mantenido ahí. Ya no se puede remediar, ha sido un año difícil tanto para mí como para todos a nivel psicológico. Es algo que no se esperaba, llevamos todo el año ahí y las semanas se hacen duras, sobre todo cuando se pierde", desveló Aleix Febas al ser preguntado sobre su estado mental en la entrevista que concedió al programa Área Malaguista de 101TV.

Eso sí, el mediocentro blanquiazul fue realista y admitió que conocen de sobra el escenario que se presenta: "Los números hace tiempo que son muy complicados, la situación es así. No podemos fallar, cada partido que perdamos puntos es una bala menos, tenemos que ir a ganar todos los partidos. Después del Racing las cosas se pusieron muy complicadas, las cosas como son. Además, vas a Las palmas y en el minuto dos vas perdiendo por un penalti. Pero eso dice mucho de la fuerza y personalidad que está teniendo el equipo por seguir intentándolo. En Andorra hicimos un mal partido y el siguiente ante el Villareal un gran partido. Ahora la dinámico es buena".

Mientras que entiende las críticas que pueda haber hacia su persona: "Es una temporada y una situación difícil, pero tampoco fui un jugador de grandes números a lo largo de mi carrera. Estoy centrado en lo mío, he tenido ocasiones donde pude marca más goles o dar más asistencias, pero me quedo con otras cosas y creo que los entrenadores también. Cuando han pasado cuatro y con los cuatro has jugado, quizás es porque aporto otras cosas que no se ven tanto. Estoy muy contento de estar aquí y soy el primero que quiere mejorar muchas cosas, pero creo que estamos en la dinámica de mejorar". Incluso, echó un capote a sus socios en el centro del campo, Villalba y Ramón: "Somos jugadores que trabajamos mucho y recorremos muchos kilómetros, a veces sólo se ve el fútbol con balón, pero sin balón también trabajamos bastante".

Precisamente, el jugador catalán, quien más minutos acumula de esta plantilla, habló sobre Pellicer: "Cada entrenador es un mundo, los tres son muy diferentes. Ahora con él estamos jugando con un sistema completamente diferente, con tres atrás, y por lo que se está viendo el equipo lo ha cogido muy bien. También, estamos muy bien en defensa, nos generan poco. Estamos muy juntos cuando presionamos arriba, vamos todos juntos, no dejamos espacios entre líneas, las vueltas son muy rápidas y ahí hemos ganado mucho".

Eso sí, el 10 blanquiazul tiene claro que esta situación se debe sacar adelante: "Tenemos mucha gente detrás y es por ellos por los que debemos luchar. Solo por la afición y la buena dinámica del equipo, que ha ganado tres de los cuatro últimos partidos, toca creer. Desde Las Palmas estamos jugando muy bien". Por eso, cree que son motivos suficientes para confiar en la plantilla: "No tengo que convencer a nadie, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Lo importantes es que los que estamos ahí dentro trabajando día a día lo tengamos claro, con eso es suficiente. Quien quiera subirse al carro, como la gente, encantado, nos viene mejor para que nos apoyen porque sigue siendo muy difícil, pero debemos seguir en la misma dinámica de creer en el trabajo que hacemos día a día".

Incluso, se permite alguna broma, a pesar de su rostro siempre gruñón: "Este año estamos perdiendo años de vida todos. Después de la victoria, la semana es mucho mas amena, en la situación que estamos parece que estamos vivos y tenemos intención de sacarlo, en eso estamos". Además, reconoció que se afronta mejor la semana tras la victoria ante el Cartagena: "Después de esta, sienta mejor el día de descanso y la siguiente semana".

Respecto al recibimiento, confesó que le transmite: "Sobre todo responsabilidad, porque tenemos mucha gente detrás emocionada y ves que tienes que darlo todo por ellos, porque llevas un escudo detrás y a mucha gente. Solo por eso tienes que salir a darlo todo. Por suerte, salió bien y disfrutamos y sufrimos juntos". También, reconoció que Pellicer no añadió nada antes de saltar al césped: "En el tema motivacional poco había que decirnos porque estábamos que nos subíamos por las paredes. Por lo tanto, era más importante calmarnos. Era una situación bonita, pero a la vez difícil porque hay que controlar las emociones y son partidos de mucha tensión. Una pena que el transcurrir de la temporada nos ha llevado a esto".

Por último, confirmó que no piensa en su futuro, aunque algunas voces lo vinculen a otros clubes como el Tenerife entre otros: "Estoy centrado en el próximo partido. Lo contrario nos desviaría del camino. Os aseguro que todos queremos estar aquí". Sobre la acción discutida de Esteban Burgos, se mojó: "La veo de naranja, es muy difícil para el árbitro".