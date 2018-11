El jeque Al-Thani regresó año y medio después

La semana pasada, el presidente Al-Thani anunció su llegada a su "amada" Málaga a través de las redes. Este viernes apareció a primera hora de la mañana tras salir de Catar a última hora de la noche y hacer escala en Madrid. Viene a punto para el partido de mañana ante el Granada en La Rosaleda y, como telón de fondo, el juicio que tendrá desde el próximo martes por la propiedad del club con BlueBay. El jeque se dirigió directamente a La Rosaleda y estuvo en el entrenamiento del equipo previo al trascendente derbi andaluz.

Al-Thani estuvo por última vez en Málaga cuando acabó la temporada 2016/17 y se consiguió la salvación después de que Míchel se hiciera cargo del equipo en una situación delicada. Desde entonces no ha dejado de tomar decisiones en el club (cabe recordar su negativa al fichaje de Lucas Alcaraz o a que Muñiz ostentara los cargos de entrenador y director deportivo, pero no ha aparecido por la ciudad aunque sus hijos han estado, de manera irregular, en el día a día de la entidad. "Gracias a todo el que me dio le bienvenida a Málaga", decía el jeque a través de las redes.

📍#Málaga Thanks to everyone who welcomed my coming to Málaga 🙏🏾 — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 30 de noviembre de 2018

El principal motivo de la llegada de Al-Thani es el juicio con BlueBay, fijado desde el pasado abril para el 4 de diciembre. Hay un litigio por el 49% de la propiedad del Málaga pendiente desde hace más de tres años. Hay discrepancias con BlueBay sobre la interpretación del contrato que se firmó, algo que debe empezar a dilucidarse desde este martes.

Está previsto que Al-Thani esté este sábado en el importante partido ante el Granada. En las últimas semanas se ha prodigado algo más por las redes sobre la actualidad del equipo y mandó un mensaje de apoyo tras la derrota cosechada en Almendralejo.

También está pendiente el desbloqueo de las obras de la Academia, que comenzaron pero se han paralizado por la falta de fondos. Debería ser su gran legado al club.