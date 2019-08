La situación en el Málaga es delicada. El jeque Al-Thani juega con fuego, hay que realizar severos ajustes económicos para cuadrar la situación económica, hay una creciente indignación entre el malaguismo por su inacción y la planificación está paralizada a 10 días de que comience la Liga, sólo con un fichaje (que no se puede inscribir en LaLiga aún)...

En fin, una preocupación creciente. A través de su red social predilecta, el sheikh ha aparecido para mandar un mensaje de calma, admitiendo por primera vez que la situación es complicada. "Mi mensaje a todo el mundo. Sé que es un momento difícil pero todo se resolverá pronto. Por favor, no se preocupen. Dios está con nosotros", decía el mandatario catarí en un mensaje al malaguismo.

My message to everyone I know it’s difficult moment But Everything we will solve it soon And please do not worry at all God with us 🙏🏾