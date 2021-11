José Alberto: "Estamos en el Málaga y hay que saber convivir con la presión"

La presión, ese mantra del fútbol constante e inmutable con el que se ha de convivir. A ella se refería José Alberto López en la rueda de prensa previa a la visita del Tenerife, en un partido clave tras el último traspié ante el Cartagena: "Estamos en un sitio como el Málaga CF, club espectacular, donde hay que saber convivir con esa presión".

Llega uno de los equipos más en forma de la categoría y el Málaga vuelve a La Rosaleda, donde está fino y necesita sumar de tres en tres para evitar quedar atrás: "Estamos en el Málaga y eso requiere una exigencia máxima. Lo único que puedo decir es que vamos a trabajar a muerte para conseguir encadenar victorias y dar la vuelta a esta tendencia. No siento más presión por estar obligados a ganar en casa. La exigencia es máxima siempre. El equipo tiene mucho margen de mejora. Los puntos que ya han pasado no van a volver. Todos debemos saber convivir con esa presión. Pero bendita presión". "Lo importante siempre es el siguiente partido, que el equipo al final de temporada tenga los más puntos posibles independientemente de donde se produzcan. En casa estamos cómodos, bien, fuertes con nuestra afición. Es una tendencia en todos los equipos con la vuelta de público a los estadios. Esperemos que dure toda la temporada", zanjaba.

"Están viviendo una montaña rusa de emociones", decía el técnico blanquiazul sobre los jóvenes de su plantilla: "La gente veterana nos mantenemos al margen del ruido y centrarnos en el trabajo. A la gente joven le gusta mucho escuchar todo, leer todo, el halago debilita, es así. La crítica te puede afectar más de lo normal, sobre cuando eres joven. Deben aprender. En ese proceso de aprendizaje está el equipo. Somos de los más jóvenes, con la Real B, el Mirandés y Almería. Tenemos margen de crecimiento, los jugadores es la primera temporada que están jugando con público. El otro día es su primera experiencia con público".

Sobre el Tenerife, José Alberto indicó que "es un equipo muy equilibrado y ordenado, como todos los equipos de Ramis" "Son sólidos a nivel defensivo y luego también poseen jugadores que dan mucho ritmo al juego. Destacan Mollejo, Elady o Shashoua, gente de mucho nivel", explicaba el técnico, que recupera a varios efectivos como Escassi, Paulino y Kevin: "Nos quedan dos sesiones de entrenamientos para evaluar su situación, pero creemos que van a poder estar". También destacó la evolución de Sekou, al que ce "cada día mejor" pese a sus "muchas intermitencias", o Chavarría, sobre el que pide paciencia: "Él no está. Le quedan unas semanas. Ha empezado a correr y trabaja con Toni Tapia".

La falta de gol y puntería es otra rémora para el equipo: "Es cuestión de tiempo que nuestros jugadores ofensivos empiecen a hacer muchos goles. Si no llevamos ya una buena suma de goles es por la toma de decisiones a la hora de definir. Ahí es donde tenemos que mejorar. Yo pienso que la responsabilidad de hacer goles es de todo el equipo, no solo de los delanteros. Tenemos mucha confianza".

"Arbitrar es muy difícil, y por eso hay situaciones que podemos debatir durante mucho tiempo. Está claro que hay jugadas del otro día que se puede apreciar que no hay ni contacto", decía brevemente sobre el tema del arbitraje y las quejas, así como comentó también el hecho de que la Liga SmartBank no pare durante los partidos internacionales: "Siempre que ocurre esto surge el debate de si la competición debe o no para con las ventanas internacionales, pero yo entiendo que adultera la competición. Está claro que debería de parar.