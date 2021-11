Escassi, Paulino y Kevin se apuntan ante el Tenerife

Los tres tocados del Málaga CF esta semana entrenaron este sábado con normalidad a las órdenes de José Alberto López. Escassi, Paulino y Kevin se reintegraron a la dinámica del grupo para alegría del técnico blanquiazul, que recuperé a tres piezas fundamentales en sus esquemas para el próximo encuentro ante el Tenerife de este lunes. Los tres estuvieron entre algodones pero apuntan a estar en la lista de cara a esta jornada.

La sesión estuvo marcada por una menor carga física para los blanquiazules tras jornadas previas de mucha intensidad. Los 23 futbolistas a las órdenes de José Alberto completaron algunos partidillos de fut-tenis y ejercicios técnicos con la pelota. Pese al alto número de jóvenes que se pasearon por los entrenamientos esta semana, solo estuvieron los más habituales hoy: Ismael Gutiérrez, Roberto, el meta Santos y el mencionado Kevin.

Por otro lado, Chavarría pisó césped y realizó carrera continúa sobre el césped del Anexo pero su vuelta aún queda lejos. La única ausencia destacada sigue siendo Víctor Gómez, que no tuvo presencia con la sub 21 en la noche de ayer y que no estará disponible para el choque ante el Tenerife. Este domingo, última sesión previa al envite con los isleños.