José Alberto: "Hemos hecho grandes partidos pero también grandes cagadas"

José Alberto López atendió a los medios de comunicación después de facilitar su lista de convocados para el Eibar-Málaga CF, en la que no estaba Ismael Gutiérrez, algo que acentúa los problemas en el centro del campo. "Son siete bajas, nos afectan a la parcela del centro del campo. Nos toca acertar con lo que se plantee. No es sencillo, hasta Navidad nos toca apretar y sacar los máximos puntos. Disponemos de pocos efectivos y de gente importante para nosotros", comentó el asturiano, que añadió: "La revolución son las bajas que tenemos. Jugadores muy importantes. Eso afecta al nivel competitivo de la plantilla, el que no lo vea, está ciego. No soy un entrenador de revoluciones, la peor noticia es hacer cambios por lesiones de jugadores que están dando un nivel altísimo".

Con este escenario se presenta en la casa de uno de los cocos de Segunda: "Nunca es bueno enfrentarte a los mejores equipos. El Eibar es un grandísimo equipo, con jugadores de mucha experiencia en Primera División y una selección de los mejores jugadores de la temporada pasada. Hay varios jugadores del Eibar que estaban en nuestra planificación para venir aquí. Pero en fútbol puede pasar cualquier cosa, vamos para competir y tener una buena sensación fuera de casa por encima de todo".

Pese a todo, José Alberto espera que sus jugadores respondan: "Ellos son los primeros que quieren ganar y dar su mejor nivel. Tienes que competir contra un rival enfrente, el Málaga tiene una historia espectacular, pero con el escudo no se gana a nadie. Si pensamos eso, estamos en un mal camino. La plantilla está viva, creemos mucho en el equipo y el trabajo que hacemos. Somos una familia, estamos en la misma línea todas las áreas del club como el equipo y los jugadores. Hay que mantener el equilibrio, ahora es una dinámica mala por la derrota inesperada del pasado domingo. Nos dolió perder, pero también tiene que ser un aprendizaje. Ganar en regularidad, es el debe que hemos tenido estas jornadas. Hemos hecho grandes partidos y también grandes cagadas"

Cambio de sistema

"El cambio de sistema también lo valoramos, drástico no, pero sí es una de las soluciones que planteamos. Sí es cierto que esta semana valoramos cambiar porque los jugadores que tenemos son otros, es una de las posibilidades y esperamos acertar".

Dinámica

"Es una situación normal que pasa a todos los equipos en la competición. Es raro que a estas alturas no hayamos tenido una dinámica de tres derrotas, nosotros vamos a intentar no tenerlo; es un momento delicado, pero vamos con la ambición de competir y buscar los tres puntos".

Dani Lorenzo

"Dani es una posibilidad de las que valoramos. En Copa y el otro día estuvo bien. Si está con nosotros, es porque conocemos al filial y todos los jugadores, y el último partido que le veo en directo sube al primer equipo".

Centrales y mediocampistas

"La parcela central estamos como estamos. Genaro y Escassi eran nuestro cuarto central, con esa polivalencia de 6 o de central, las circunstancias han hecho que tengan protagonismo de 6 y de 8. Hay jugadores con polivalencia e intentaremos acertar con ellos".

"Los datos físicos de Alberto son muy buenos, incluso por encima de años anteriores. Está a tope de energía, parece que tiene 22 años".

Hicham

"El que más tiene ganas de verle somos el cuerpo técnico. Está sumando entrenamientos y si está en convocatorias desde hace semanas, es porque puede entrar. Es importante que pasen las semanas, vaya adquiriendo ritmo de entrenamiento y las velocidades de hace un año. Está preparado para jugar y tiene muchas ganas".

Más sobre el rival

"El Eibar es un equipazo, tiene todas las estadísticas en lo alto de la clasificación. Está entre los mejores, por eso está el tercer clasificado. Está haciendo una temporada muy buena, puede jugar combinativo, directo, con Leschuk, Fran Sol o la incorporación de Fernando Llorente. Tenemos que hacer todas las cosas que esté en nuestra mano bien para poder competir, y poner las cosas difíciles a los rivales. No me gusta que mi equipo sea frágil, sino sólido, intenso y señas de identidad que no se pierdan".