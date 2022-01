José Alberto: "Es la victoria de los guajes"

José Alberto López compareció aliviado en la sala de prensa de Santo Domingo. Su equipo sufrió bastante para sacar los tres puntos de Alcorcón, pero fue la primera victoria a domicilio en Liga de la temporada. Tres puntos capitales, importantísimos y necesarios. El juego fue muy pobre, pero hay que contextualizar también que medio equipo apenas entrenó porque eran positivos por Covid hasta hace pocos días. Eso le da más valor al triunfo

"Lo primero, no ha sido nuestro mejor partido fuera de casa. Trabado, difícil de ver para el espectador. Ha sido una victoria muy, muy sufrida. Sabe mejor porque dejamos puerta a cero tras varias jornadas sin hacerlo, es nuestra primera victoria fuera de casa y en un balón parado, en una jugada trabajada que nos da tres puntos. Para los entrenadores siempre es satisfactorio", decía José Alberto, que repartía méritos: "Destacar muchas cosas. Hay jugadores que han entrenado un día o ninguno y han hecho un esfuerzo extraordinario para ayudar al equipo, increíble. Debemos valorarlo, no lo comenté antes y no lo diría y no hubiese comentado nada si hubiéramos perdido. Debemos cuidar de los futbolistas, son ellos el fútbol y debemos mirar por ellos, son nuestro mayor bien".

"Entrar en merecimientos es un debate extenso", respondía el asturiano cuando se le cuestionaba por si su equipo se había hecho acreedor a los tres puntos: "Ha habido momentos en los que les hemos superado, nos ha tocado sufrir en otros, mucho más después el gol nuestro. El Alcorcón metió mucha gente arriba, los centrales, gente con mucho tamaño. En centímetros nos superaba en muchísimo y había en las marcas mucha diferencia, era lo que más temíamos del partido. Los chavales han hecho un gran esfuerzo, han competido muy bien. Esto no entiende de merecimientos, sino de quién consigue hacer un gol. Nuestro portero nos ha dado dos puntos en esa última parada. Los porteros están para parar y me alegro por Dani".

Los jóvenes tuvieron un papel importante en el triunfo y José Alberto quiso destacarlos. "Kevin no ha entrenado en toda la semana con el equipo. Ha llegado sin entrenar. Ya veis lo que hace, cómo lo hace, lo solidario que es para ayudar, es un jugador con un talento y condiciones impresionantes. No ha entrenado un solo día. Habla del nivel, del compromiso y de la entrega que hay. Paulino ha pasado una neumonía, no por Covid sino bacteriana, y ahí está el partido que ha hecho. Los minutos de Loren al final, un chico en edad juvenil aún... Muchos chavales vienen pisando fuerte, nos han ayudado. Esta victoria viene por ellos en gran medida porque nos han hecho una semana de trabajo magnífica, han trabajado 10-12 chavales toda la semana por bajas y por el Covid y nos han hecho una de las semanas mejores de trabajo de toda la temporada, se culmina con la primera victoria fuera de casa. Si tuviera que dar un titular es la victoria de los guajes, como decimos en mi tierra, la de los chavales de la Academia".

"Tienen que exprimirse a tope, esto fútbol de alto nivel, la competición, la élite. Tienen que ir a tope. No entendemos de edades sino de rendimientos. Si uno está apto tiene que competir al límite. Entendemos que el rendimiento puede disminuir por Covid, lesiones, por rendimientos que bajan. Para eso estamos nosotros, para optimizar todo. Ha sido un mes y medio muy complicado porque nos han faltado jugadores importantísimos, esta semana hemos recuperado alguno y esperamos recuperar alguno más esta semana. Y vamos a competir de verdad", decía con respiro José Alberto, que daba las gracias a la afición: "Un lunes 3 de enero después de las fiestas, con la situación que hay en la sociedad con el virus. Y se presentan muchas personas en esa esquina del campo, no sé cuántos serían, pero muchos. Son la hostia, han disfrutado y lo merecían. Igual que nosotros lo pasamos mal cuando los resultados no salen y sufrimos porque no vemos recompensado el trabajo, ellos quieren a su equipo más que nadie. Han sabido sufrir con el equipo, dar aliento cuando más necesitábamos. Esta victoria va para ellos".