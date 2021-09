José Alberto ante su vuelta a casa más especial

Este fin de semana tendrá otro partido especial José Alberto López. Tras el debut ante el Mirandés, su más reciente club, le toca este domingo al Málaga CF visitar El Molinón, su casa, y enfrentarse al Sporting de Gijón, uno de sus amores. "Es de los partidos que señalas en el calendario porque es mi casa. Me he formado allí, he crecido allí personal y profesionalmente", decía el técnico en una entrevista con Málaga Hoy: "Con ganas de ver a toda la gente con la que he compartido tantos años y por ir a jugar a mi casa, en El Molinón, volver a ver al público. Me hace mucha ilusión".

El asturiano es muy consciente de que tendrá un partido muy complicado ante el Sporting de Gijón en un estadio que aprieta tanto como La Rosaleda, El Molinón: "No lo digo porque sean mi casa y donde estoy trabajando ahora, no diría nada si no lo pensara, pero son los mejores campos de Segunda División. Por los estadios, por lo que significan esos estadios y por sus aficiones. Son dos aficiones maravillosas".

José Alberto reconoce que está al tanto de los partidos del Sporting –como de casi todos los equipos–, pero que está bastante al margen de lo que pasa en el día a día del club sportiguista: "No leo mucho la prensa". Eso sí, es consciente de que la ilusión también está extendida entre la afición rojiblanca tras el gran arranque: "Tengo muchos amigos e imagino que sí habrá esa ilusión. El equipo ha empezado bien y es de los que mejor está jugando de la categoría. También juega con gente joven, gente de Mareo".

Concretamente de Mareo, de la cantera sportinguista, tiene mucho de qué hablar José Alberto: "Mareo, qué le voy a decir de Mareo. Pasé allí 13 años. La considero mi casa y es uno de los grandes referentes en formación de futbolistas. No sólo a nivel nacional, sino internacional. Se trabaja muy bien, se es exigente con el jugador a todos los niveles: metodológico, técnico, táctico y físico. Ahí está la muestra, siempre salen futbolistas de allí y seguirán saliendo".

Sabe mucho sobre la cantera y la formación de futbolistas José Alberto, que tiene claro que por su experiencia, lo que más prima es tener bien amueblado el ático, la cabeza: "Esas cosas pasan. No siempre llega el mejor. Hoy en día la capacidad técnica la tienen prácticamente todos los jugadores, hay campos sintéticos, son buenos. No como antes, que eran de tierra, barro, y era más difícil ver a jugadores capacitados. Hoy en día todos los jugadores tienen una capacidad técnica excelente, físicamente también están súper bien formados. Lo que marca la diferencia es la cabeza. Ahora ya desde hace unos años se está trabajando también el aspecto psicológico. No llega el mejor, llega el más constante, el que más trabaja, el que tiene las cosas más claras".

"Entra dentro de nuestro trabajo centrarles, ayudarles", dice sobre los jugadores más difíciles, los que tardan en madurar: "Me he encontrado mucha gente a la que le das consejos, tratas de ayudarles, les hablas. En ese momento no se dan cuenta, pero al cabo de unos años te ven y te dicen: 'Míster, qué razón tenías'. El que se da cuenta en ese momento, rendirá antes. El que no, puede llegar pero con un proceso más lento, más largo. El que no se da cuenta nunca, se cae solo".

Para el técnico, lo que realmente marca que un canterano rompa la puerta del primer equipo y se asiente es la constancia: "La diferencia entre un jugador de élite y uno amateur no es tanta aunque la gente piense que es mucha. Se tienen que dar unos condicionantes, la confianza de un entrenador a la hora de ponerle y que luego tenga la constancia. Muchos jóvenes llegan y son como una botella de champán, al principio los descorchas y salen con una fuerza increíble pero a medida que pasa el tiempo las burbujas van bajando. Es el ejemplo que le pongo a los jóvenes".