José Juan Romero, entrenador del Ceuta: "Hemos tenido un ambiente de élite"

Sacando pecho José Juan Romero, entrenador del Ceuta, por la versión de su equipo en La Rosaleda, muestras positivas de tener poso y solidez. Dominó al Málaga por momentos, en un entorno desfavorable, y finalmente chafando la fiesta. "Un ambiente de élite. Creo que el primer tiempo quizás nosotros nos estábamos preocupando mucho en correr ya desde demasiado pronto, le queríamos dar más opciones de balón de lo que nos gustaría al Málaga. Al ponernos por delante, no perdimos la identidad, pero sí lo que pretendíamos. En el segundo hemos dado un paso adelante en todos los aspectos. Sabíamos que nos faltaba balón, la entrada de Julio y Jota nos lo ha permitido. Hemos estado un poco mas cerca. Hemos tenido opciones claras a la hora del último pase, bien la presión y llegábamos con superioridad. Tomamos malas decisiones. Es un partido de muchas alternativas entre dos grandes equipos. Era complicado para nosotros también. Esto era algo nuevo para la mayoría de mis jugadores y creo que lo hemos sacado con nota. No me gusta calificar al rival, pero lo que tengo claro es que el Ceuta ha dado un poso y una personalidad que no es fácil. Con nuestro inicio de juego, siempre se ha tenido claro lo que se ha querido hacer. Hemos mostrado una categoría para estar preparado en lo que puede llegar".

"Muy contento. Sabemos que va a haber resultados sorpresa. Que nos lo cuenten a nosotros de la temporada pasada. Hoy era un partido donde podías salir en la quinta posición, y la verdad que salimos reforzados, en un estadio como este. Y mantenemos la quinta plaza. Muy contentos", seguía. Y un guiño a su gente, mucho ceutí en las gradas. "Para el resto, ver los ambientes del Málaga será hasta normal, pero los que venimos del barro y valoramos lo que tiene que hacer un aficionado ceutí para llegar a Málaga, el sitio mas cercano a Algeciras. Pero ya pensando en los barcos, horarios, ya el estar aquí. Yo no lo recuerdo. Estoy eternamente orgulloso de la afición del Ceuta, para quitarse el sombrero".

"Sí creo que hay jugadores que se le queda corta la categoría, y del Málaga también. Aún no entiendo cómo 4-5 de mi equipo qué hacen en Primera RFEF", bromeaba Romero, que mantiene lazos con Genaro, de los primero que saludó al acabar el partido. "Es de mi pueblo (Gerena), de mi escuela, lo conozco desde chico, la primera vez que empezó a jugar al fútbol. Tengo una extraordinaria relación con su familia. Lo he visto criarse. Si tengo que apostar por dos equipos que suban, diría Málaga y Ceuta".