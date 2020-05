Kellyan y Juande, novatos en la fase 0

El Málaga sigue trabajando con todas las medidas de seguridad necesarias para cumplir con los protocolos en la fase 0 de la desescalada y Sergio Pellicer cuenta con un gran número de canteranos. Entre ellos, el guardameta Kellyan y el zaguero Juande, quienes comparten la peculiaridad de haber debutado esta temporada en la Segunda División. Ambos suman un par partidos en la categoría y han hablado para los medios del club mostrando su felicidad por el retorno de los entrenamientos en La Rosaleda.

“Está siendo un año muy peculiar. Quién me iba a decir a mí a principios de año que me iba a pasar todo esto. Al final, estoy contento. Esta situación nos perjudica a todos, lo más importante es la salud, pero en líneas generales estoy muy contento por haber debutado este año y estar aquí con el primer equipo”, explicó Juande que añadió: "Estoy muy motivado y muy contento, para mí es un orgullo que el míster haya contado conmigo. Yo siempre intento dar lo mejor de mí, trabajar día a día para seguir mejorando e intento demostrar que esa confianza también se la puedo devolver al míster”.

Por su parte, Kellyan, contó su trabajo previo a esta semana desde casa: "Tengo la suerte de tener terraza, eso es un privilegio. Me ha venido muy bien estar al sol entrenando. También nos facilitaron materiales, con los cuales yo al principio no contaba con ellos, y la verdad que todo ha sido muy ameno”, y también sus sensaciones al retornar a La Rosaleda: “Es una alegría inmensa poder ver a los compañeros después de tanto tiempo, no verlos a través de una cámara que es algo muy frío. Me puedo cruzar con Munir, Gonzalo o Dani y ya verles es algo feliz para mí porque puedes interactuar con ellos aunque sea guardando la distancia de seguridad”.

