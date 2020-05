Tebas: "Primera y Segunda arrancarán a la vez y los 'play off' serán en las mismas condiciones"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas ha concedido una entrevista al canal deportivo de Movistar Vamos y en ella ha aclarado algunos puntos sobre el retorno de la competición: "La Segunda y Primera arrancarán a la vez. Se jugarán los play off de Segunda en las mismas condiciones. Hay un poco más de tiempo porque no juegan competiciones europeas. Había muchos escenarios y el definitivo es que las competiciones nacionales acaben antes del 31 de julio y Europa se juegue en el mes de agosto. Con los equipos de Laliga Smartbank podríamos apurar en agosto para el play off. Va a haber fútbol todos los días desde que se reinicie la competición, serían unos 35 días seguidos con fútbol".

Un punto caliente en el retorno serán los desplazamientos de los equipos: "Estamos trabajando en los protocolos de los viajes. Que haya la máxima precaución. Aún no sabremos si se viaja en el día o no, dependerá de cómo esté la zona. Nos queda más de un mes para el inicio y pueden cambiar. Procuraremos tener chárter o trenes especiales para todos, para que haya el mínimo contacto, que no haya choques de manos con los aficionados. Los aeropuertos y estaciones pueden ser un peligro".

"La vuelta es posible. Hay que adaptarse a las circunstancias y es en lo que hemos trabajado, tenemos protocolos sanitarios en entrenamientos y hasta que llegue el partido. Hay que ordenar las ideas para que todos sepamos cómo actuar para llegar a esos momentos en las mejores condiciones y sin causar daños a terceros", explicó Tebas en Vamos.

Test de coronavirus y contagios

Otro punto interesante es la extensión del coronavirus COVID-19 entre los jugadores y personal del fútbol: "Esperábamos 25 ó 30 positivos por un tema estadístico. Había 10 en Alemania en 1.700. Por la penetración del coronavirus en España pensábamos que eran algo más. Es una buena noticia para la industria del fútbol y la sociedad española. Tenemos clubes en toda España, no todos estamos igual, muchas zonas de España están con contagios muy bajos. Hay cinco futbolistas y tres positivos más en staff en un universo de 2.500 personas. Un 16% ha superado la enfermedad, la mayoría han sido asintomáticos. Para los ocho positivos, cuarentena en su casa".

El presidente de la patronal futbolística también explicó qué pasará si hay positivos una vez reanudada la competición: "Si sucede un protocolo con uno o dos casos ya hay medidas. No puede pasar que haya muchos. Cuando llegue un partido, a 24 horas, se les hará a todos un test y no podrán jugar un partido. Si le has hecho un PCR, en los entornos de los partidos están cara a cara a menos de un metro muy poco tiempo. Hemos hecho un estudio, donde menos riesgo hay es en los partidos. Si sólo ha habido cinco positivos y en la fase final, lo que pedimos ahora es más concentración y podemos llegar con casi cero infectados".

Por ese mismo resultado de las pruebas, los jugadores no se concentrarán todavía: "La concentración inicial prevista no vamos a hacerla a raíz de los test, porque los resultados han sido buenos por el gran cumplimiento de jugadores y técnicos. Igual podemos evitarlo. Hay que pensar de los temas de concentraciones lo proponíamos por seguridad. En la Bundesliga se concentran ya hoy", dijo Tebas y añadió en lo refernte a seguridad que: "Sólo no tenemos control en sus entornos y pido concentración en ellos cuando vaya a jugar. Si vemos ese caso, no incumple el protocolo sino las normas de la sociedad. Somos una caja de resonancia y debemos dar un ejemplo de conducta. Veo mucha responsabilidad en los jugadores".

"Para mantener la seguridad de nuestros empleados es importante saber si hay algún asintomático. Es como cualquier gran fábrica, al cabo de 15 días harán otros. Haremos un ritmo similar para los entrenamientos colectivos. Si todos cumplimos las normas, no debe haber problemas", añadió al respecto.

En el capítulo de cómo afrontar los contagios sobre el terreno de juego, Tebas trató de ser didáctico: "Hay bastante ignorancia y la gente opina demasiado. Chocar con la espalda el hombro no se transmite. En el fútbol no se transmite con facilidad. Por el sudor no se transmite tampoco. 24 horas antes se hará un test. Y el riesgo va a ser prácticamente 0%. El porcentaje de error del test es 5%. Hay dos estudios de una Universidad de Dinamarca y otra de Alemania. Hago un resumen de algo que expondremos. ¿Cuánto tiempo está a un jugador a menos de un metro? El que más puede estar es 67 segundos y no están cara a cara no se transmite. Debería fallar el PCR y que pudiera darse la transmisión. En cualquier actividad vital hay riesgo, pero es mínimo".

Fechas y animación

Por último, otro de los puntos calientes es la vuelta del fútbol, la fecha aún está en el aire aunque ya hay varias posibilidades: "Ya hay un daño sanitario y debemos evitar que la actividad económica no se detenga, siempre, claro, que no se corra un riesgo. Hay una orden ministerial, seguimos las fases del Gobierno. 12, 19 y 26 de junio son las fases probables de inicio. Me gustaría que fuera el 12, pero va a depender de posibles repuntes, ya no depende del fútbol, es de la sociedad".

Por último, Tebas también avanzó que se trabaja par que los estadios no estén exentos de ambiente: "Estamos trabajando en varios operadores en cómo se van a ver los partidos, el eco, la soledad del cemento. Esperamos esta semana unas pruebas virtuales y de sonido y vamos a intentar que el espectador, que es parte del espectáculo y es muy importante, esté presente. Temas de interactuación para los partidos. Si salen adelante serán temas muy novedosos. Cambian muchas cosas. Las cámaras vamos a poder moverlas más, otro tipo de imágenes que no hay público. Dentro de la desgracia que es no tener espectadores, que los de casa lo disfruten".