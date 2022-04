José María Muñoz: "La entidad es viable si se desciende a Primera RFEF"

José María Muñoz atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda. El administrador judicial fue muy claro a la hora de evaluar un posible escenario en caso de que el Málaga perdiese la categoría esta temporada y cayese a la Primera RFEF. "Es obvio, no es lo mismo tener el apoyo de Segunda División con La Liga, que con los derechos audiovisuales. Pero pensemos en el partido del Valladolid que hay que ganarlo. Es viable la entidad en un descenso".

Insistió en recordar que de puertas hacia dentro "la palabra descenso está prohibida dentro del club". Pero como es una posibilidad real en el terreno deportivo, también respondió otra duda: ¿Qué pasa con el dinero de CVC en caso de un hipotético descenso? "Eso está estudiado. No habría que devolver nada de dinero. Hay una paralización durante 10 años con CVC si descendemos. Se tienen en cuenta estos clubes", resumió.

"No contemplo la palabra descenso. Un club en Primera tiene una dimensión, en Segunda otra y en Primera RFEF, otra. No he parado de tomar decisiones y lo hacemos todos los días. Seguiré tomando decisiones desagradables si es necesario. El último día del mercado de invierno tuvimos un mercadeo de un jugador que era interesante para el Málaga. Vivimos un mercadeo con el representante. Se ofrecieron jugadores que estaban económicamente muy por encima del salario de los actuales pero no en cuanto a calidad. Hemos tenido muchas lesiones. El año pasado no hubo tantas lesiones ni tantos contratiempos”, repitió más tarde añadiendo alguna información novedosa.

Entre los muchos matices que añadió en su intervención José María Muñoz, quiso dejar claro cuál es el salario liga del club para este curso: "En eso estamos trabajando. Se han hecho más de 60 operaciones desde que llegué. El Málaga ha tenido un coste de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones. Trabajamos para que tengamos más límite salarial. El límite no es de 12,7 millones de euros. Eso no es real. El límite salarial de la primera plantilla del Málaga no llega a 7 millones este año. Ahí se sumó todo lo de CVC y eso hizo parecer que había mucha cantidad".

Y el límite salarial del próximo curso está por determinar en todas las plazas: "No lo sabe ningún club en segunda división. Estamos orientados de por donde vamos a andar. Hay 12 jugadores con contrato, sin contar a Loren, Kevin, Lorenzo, Caro, Roberto...".