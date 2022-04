"Guede no sabe cuánto va cobrar aún, viene perdiendo dinero"

La extensa rueda de prensa de José María Muñoz dejó algunos apuntes interesantes también en lo referente a los entrenadores, tres en lo que va de curso tras la llegada este pasado fin de semana de Pablo Guede, que ha revitalizado la ilusión entre la afición pese a la difícil situación deportiva.

El administrador judicial reconoció que pese a las dos destituciones y al nuevo entrenador, esto no acarrea un grave problema financiero ya que "los salarios no eran excesivamente altos" de José Alberto López y Natxo González. Sobre el contrato de Guede, reconoce que este llega sin saber de cuánto serán sus emolumentos: "No sabe cuánto va a cobrar aún y viene perdiendo dinero por varias circunstancias. Ha hecho un gran esfuerzo para firmar aquí".

Guede apuesta por el Málaga, donde cumple un sueño, y el Málaga apuesta por Guede. Es de valorar y mucho que el entrenador argentino, dada la situación que toma, acepte condiciones desfavorables y que sirvan al club en esas limitaciones económicas.

"Con José Alberto se está tramitando el despido. Con Natxo estamos intercambiado opiniones con los agentes pero en principio ya hay acuerdo", explicaba más tarde José María Muñoz sobre los despidos de ambos entrenadores, aún en el proceso de pago.