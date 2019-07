Como se relató semanas atrás, el Mallorca había cogido la vez del Málaga en el fichaje del centrocampista Josep Señé. Consumó su fichaje antes de que consiguiera el ascenso a Primera. Señé llega desde la Cultural Deportiva Leonesa, donde ha disputado 66 partidos entre Segunda División y Segunda B, con 10 goles y 7 asistencias.

La calidad de Señé, con una treintena de partidos en Primera con el Celta, no dejaba dudas, aunque es un jugador de características particulares que no encaja en la idea de todos los entrenadores. La dirección deportiva había pactado su fichaje, quedaba libre, pero Al-Thani no dio el visto bueno a la operación y ello propició que el jugador, de 27 años, firmara por el Mallorca.

Una situación parecida se vivió con Diamanka, jugador del Numancia que firmó por el Girona. Opciones interesantes para el equipo se han marchado, aunque hay confianza en el seno del club en que se hará de todas formas un equipo competitivo.