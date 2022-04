Jozabed: "Con Guede tenemos mayor variedad táctica"

Jozabed está siendo una pieza fundamental para Pablo Guede en estas primeras semanas del argentino al frente del Málaga. El mediocampista sevillano habló ante los medios y dio algunas claves para entender mejor el impacto del nuevo técnico: "Con el míster me estoy encontrando bastante bien. En algunos partidos me pide una cosa y en otros, otra. El otro día me pidió que no perdiera mucho la posición. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero me siento cómodo con su manera de entender el fútbol, cómo lo ve. El balance son cuatro puntos de nueve, mejor de lo que lo veníamos haciendo. Más allá de los puntos, las sensaciones son muy buenas, ante los mejores rivales de la categoría. Conseguir eso en tan poco tiempo tiene mucho mérito por parte de todos. Transmite mucho, tiene mucha intensidad. El míster hace variaciones en cada partido y creo que salimos bien plantados y nadie es superior a nosotros”.

Considera el futbolista que con Guede hay una mayor riqueza táctica que con José Alberto López o Natxo González: "Son tres formas de ver el fútbol y cada uno tiene su método de trabajar. El míster no da pie a que nadie tenga un mínimo de relajación y la variedad táctica implantada. Línea de cinco, con cuatro atrás, con cuatro centrocampistas creativos y sin extremos… Variedad que no habíamos tenido hasta ahora. Si hay que resaltar algo diría eso”. Mientras tanto, el argentino da todo el mérito al equipo: "Está claro que él también tiene que ver, esto es un trabajo de todos y desde su llegada hemos empezado a sacar más puntos. No creo que con Natxo se hicieran malos partidos, sólo que por una cosa u otra no se ganaba. Vamos todos a una y lo importante es sacarlo todo adelante”

El Málaga ya está más que centrado en Las Palmas, en "cómo hacerles daño y cómo defendernos de la mejor manera". Jozabed cree que es la línea a seguir: "El otro día el resultado fue de 1-3, abultado, pero en el juego estuvimos bien. No es una derrota que haya afectado en lo anímico al equipo. ¿La permanencia? Quedan cinco partidos y hay que amarrarla cuanto antes. Dependemos de nosotros y no hay que mirar atrás, además jugamos en viernes. A hacer nuestro partido y preocuparnos de nosotros. En los últimos años se han visto muchas cosas raras, así que mejor no hacer cuentas. Las cábalas no te llevan a ningún lado. Hay que ganar y meter presión a los demás”.

Para el fino jugador blanquiazul, Las Palmas es un conjunto muy dotado: "Va a ser un partido súper complicado. Creo que Las Palmas fue el mejor en la primera vuelta que jugó en La Rosaleda, el equipo más técnico de la categoría. Tendremos que hacer muchas cosas sin balón y que no se sientan cómodos. Si les dejamos que cojan sensaciones con el balón...”.

No le vino mal al Málaga jugar con conjuntos de la zona alta. “Muchas veces en el fútbol no hay nada escrito. A veces crees que te va a venir un tipo de partido y luego pasa lo contrario. También somos un equipos con buen pie y tenemos que gestionar bien el tiempo que lo tengamos. Ellos sin balón sufren también y cuando la tengamos, ponerles en problemas”, comentó Jozabed.

Afición

“Nunca he sido de mandar mensajes a la afición, pero el otro día el ambiente fue magnífico. Ambiente muy bonito, no sé cuánta gente habría, pero el partido se complicó y les sentíamos atrás. Yo creo que en estos últimos partidos si puede ser, el campo tiene que ser una olla a presión, que ya lo ha sido. Queremos romper la racha negativa en casa. Hay que recuperar ese fortín que era La Rosaleda y en estos dos partidos que no se escapen los puntos”.

Arbitraje ante el Eibar

“El arbitraje tuvo un poco de todo, no voy a valorar si todo fue bien o mal, es complicado. Pero ya no resolvemos nada ni hablamos de ello. Muchas veces los partidos se deciden por detalles. En Leganés nos cayeron dos penaltis y sin embargo ante el Eibar cayeron todos los detalles a favor de ellos”.