Guede bendijo al Malagueño: ""No somos ni el filial ni el juvenil, somos el Málaga"

Cuentan que hay pocos que lleguen antes y se vayan después de La Rosaleda que Pablo Guede. El argentino se multiplica desde que tomó las riendas del Málaga, lo que le obliga también a estar al día de lo que sucede en La Academia. Cuenta con un confidente de lujo, Francis Bravo. Ambos estuvieron arropando al Atlético Malagueño el pasado sábado durante el último entrenamiento antes de la trascendental cita de Jaén. Hubo final épico. Pero antes habían recibido una lección de pertenencia del jefe del primer equipo.

Guede se dirigió a los chicos, algunos de ellos fijos para él en el día a día y algunos hasta en los partidos, destacando un mensaje: “Todos somos el Málaga”. No hay filial ni juvenil, no hay categorías: hay un club y un escudo. Se dirigía, sobre todo, a los que viven a caballo entre un vestuario y otro, como el caso de Andrés Caro y Benítez, que del banquillo ante el Eibar pasaron a titulares en La Victoria.

“Algunos nos lo confiesan, no es fácil, que les cuesta cambiar el chip. Incluso a algunos muy humildes y con una predisposición muy buena. Pablo entró al vestuario a hablar con ellos el sábado y les dijo una frase que es fundamental y que tienen que grabárselo a fuego. “No somos ni el filial ni el juvenil, somos el Málaga”. Y tienen que pelear por el Málaga desde el lugar en que nos encontremos, no hay más”, contó Juanfran Funes, entrenador del Atlético Malagueño, en Área Malaguista.

“Estuvo con Bravo en el último entrenamiento y estuvo charlando con los chavales, que es un gesto que le honra. Creo que los chicos se lo agradecieron también. Vino por la mañana y la verdad es que sus palabras reconfortan a los que estamos en el día a día y especialmente a los jugadores”, extendió el técnico del filial.

A Funes también le afectó de manera crucial el aterrizaje de Guede, puesto que tiró de Francis Bravo, su mano derecha. Se lo toma con humor y orgullo: “Estamos en las mismas. La utilidad de Bravo en el club va a tener una repercusión más grande. Va a ser una ayuda muy grande ahora mismo ahí arriba y es lo que necesitamos. Nos hemos alegrado mucho y a ayudarle en lo que podamos. Ojalá que le vaya bien. Creo que va a ser muy positivo para Pablo tenerlo al lado. Ya se lo dije: ‘Te llevas medio cuerpo mío, pero sé que va a estar en las mejores manos”.

Del 3-4 en Jaén quiso valorar el esfuerzo de su joven plantilla: “El partido del otro día fue épico. La remontada, cómo lucharon hasta el final. Con el 3-3 se quedaron noqueados porque el empate no les valía por los arrastres y pueden bajar también. Loren y Víctor Olmo llevaban varias semanas en la dinámica del primer equipo y fueron trascendentales, qué bueno que vinieron”.

Ahora queda un dura ruta de tres partidos a cara o cruz, pero el filial está enchufado: “Lo hemos vivido con mucha emoción. La recta final ha sido apoteósica. Hemos cogido el lema de “Hasta el final”, no queda otra. Muy orgulloso de estos jugadores. No sólo en este partido, también en los anteriores. El de Atarfe, San Pedro, Alhaurín de la Torre, El Palo… Esto y el buen hacer del club, que sin ellos no podríamos haber recuperado esos tres puntos. Algunos dicen que nos han dado tres puntos y no es así, nos los han devuelto porque nos los ganamos en el campo. Ya están en el casillero y nos permite estar en el play off”.