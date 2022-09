Jozabed: "La gente tiene ilusión por este nuevo año y nosotros estamos fallando"

Jozabed fue el jugador escogido del Málaga CF para salir rueda de prensa tras la derrota ante el Albacete Balompié por 1-2 en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga SmartBank. El centrocampista blanquiazul reconoció cuál fue el principal error del conjunto malacitano en su tercera derrota liguera: "La fragilidad defensiva con la que hemos comenzado el partido. En el minuto seis íbamos dos a cero abajo en casa. Es difícil de asumir, aunque en la segunda parte hubo ocasiones de sobra para empatar".

Además, el dorsal 19 se dirigió a la afición después de que esta despidiera al equipo con pitos: "No soy de palabras, pero hay que agradecerles que vengan a las cuatro de la tarde con 30 grados. Se nota que la gente tiene ilusión por el nuevo año y nosotros estamos fallando". Aunque recordó que en la segunda parte "hubo ocasiones suficientes para empatar el partido, entre el palo y el portero la sacaron... no tuvimos esa pizca de suerte", volviendo a remarcar que la segunda parte tuvieron "ocasiones de sobra para empatar"

Respecto al vestuario, el jugador blanquiazul admite que están "jodidos, todo depende de nosotros y esto no es lo que queríamos. Hay que tener calma. Dentro de todo el revuelo que hay debemos estar tranquilos. No conozco otra receta que no sea el trabajo diario". Además, salió a defender a Pablo Guede: "Esto es cosa de todos, no solo del míster. No es justo que se diga eso, fallamos todos. Nosotros tenemos nuestro grano de culpa, somos conscientes de dónde estamos, pero se está precipitando". Ahora al Málaga le toca visitar al Huesca y al Tenerife antes de regresar a La Rosaleda. Jozabed espera que esa vuelta sea con mejores sensaciones: "Ojalá que sí, desde noviembre del año pasado se nos da mejor jugar fuera. Ahora toca semana nueva, limpiar un poco la mente, analizar al rival y trabajar en base al domingo que viene".