Juan Carlos Arana, la bala secreta del Eibar

El Eibar, rival del Málaga CF este domingo, cuenta con un refuerzo para su ataque. El delantero canario Juan Carlos Arana firmó procedente del Villarreal B hasta 2025. “Es un chico que teníamos controlado desde hace tiempo y en esta reflexión que hicimos en el equipo técnico después de la primera vuelta, creíamos que era un fichaje de presente y de futuro y teníamos la ilusión de que viniera a ayudarnos. Hemos podido hacer las cosas rápidas y ágiles y estamos contentos e ilusionados con todo el grupo. Somos un equipo competitivo y vamos a luchar hasta el final”, decía el director deportivo César Palacios.

“No hace falta decir que el Eibar es un club histórico. Desde el primer momento noté que podía crecer y hacerles crecer a ellos desde mi humildad y mi trabajo. Estoy muy contento de que se diera la operación de forma rápida y sencilla”, afirmaba el atacante formado en Villarreal: "He encontrado un ambiente familiar y un entorno en el que me he sentido a gusto desde el primer día. Los compañeros se han preocupado de dónde iba a estar tanto yo como mi pareja y eso me sorprendió un poco. Venía de un vestuario joven donde estos detalles no se tienen tanto en cuenta y me sirve para agradecérselo y aprender yo para que cuando llegue alguien nuevo acogerle de esa manera”.

“Vengo con ganas y con ilusión, es el primer proyecto en el que un equipo grande confía en mí. Lo primero darle ganas y aportar desde el rol que me toque. De mi destaco la profundidad con la que suelo atacar los espacios y aguantar el balón de espaldas. Me considero un delantero completo y en función de lo que necesite el míster creo que se lo puedo dar”, señalaba sobre sus cualidades, al tiempo que decía que "tal y como me he definido, me identifico con Stoichkov, que se mueve en todas las posiciones, lo puedes poner en bandas, en punta, en el centro y te rinde de la manera en que toca. El fútbol profesional es aportar donde te toca y de la mejor manera posible”.

“El domingo en Ipurua viví un ambiente envidiable, en pocos campos he vivido eso desde fuera y estoy con ganas de vivirlo desde dentro. Espero que todo lo que pase ahí dentro sea bueno”, apuntaba: “Desde el primer día estoy como una esponja absorbiendo todo lo más rápido posible. Estoy para aportar y si el míster me pide que aporte mañana, tengo que estar. Y si es la semana que viene, será la semana que viene”.