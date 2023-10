Juande, KO por una grave lesión muscular

El Málaga CF perderá a Juande varias semanas. Habían dado una tregua los problemas físicos del cordobés, temporada en blanco a cuanto a lesiones. Hasta ahora. Justo cuando había recuperado la titularidad, el Málaga anuncia que sufre una rotura miotendinosa en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pese a que el club anuncie que queda pendiente de evolución, Pellicer perderá al central hasta medio plazo; problema complejo de manejar por cómo se habían gestionado los minutos en esa zaga, ahora más coja. Los blanquiazules son hasta el momento el equipo menos goleado del Grupo 2, bloque que mantenía la solidez pese a las modificaciones, una baja que se une a la de Víctor García en la defensa, por lo que la plantilla se verá obligada a apretar las tuercas.

Por fortuna, el Málaga cuenta con una pareja Einar Galilea-Nélson Monte que ha dado resultados satisfactorios, el contar con tres centrales de recorrido es otra de las causas del arranque notable de curso, ahora habrá que ingeniar si se opta por rotar bien al vasco o portugués. Juande volvió al once frente al Melilla, actuación en la que tuvo algunos desajustes en la segunda mitad. No es ese jugador de jerarquía e imponente de antaño, pero poco a poco iba retomando cierto nivel. Ahora un nuevo retroceso. Lesiones musculares que no le perdonan.

El Málaga, preparado para fichar en invierno

Loren Juarros tocó en Canal Sur el tema del mercado de fichajes de invierno. El director deportivo del Málaga suele pasar de puntillas por estos temas o derivando hacia lugares cómodos, sin mojarse demasiado: "El club está saneado y preparado para afrontar el mercado. Vamos a valorar lo que tenemos en casa, valorarlos; ver también lo que hay en la cantera y también esperar a enero a dos hombres como Ramón, que ya lo ha demostrado, y Haitam, que tiene unas condiciones excepcionales para jugar en la banda. Si están en condiciones a partir del mercado de invierno serán fundamentales”.

Eso sí, cuando le insistieron en la carta a los Reyes Magos, fue más esquivo el director deportivo blanquiazul: "Hasta Navidades quedan muchos partidos y el mercado de enero está lejos. Espero que los jugadores hagan que no tenga que romperme mucho la cabeza”.