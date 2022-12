Un Juande más humano

Juande Rivas concedió una entrevista que LaLiga publicó este 25 de diciembre. Fue algo alejado de la rabiosa actualidad, más íntimo. La mayoría giró alrededor de su familia y de cómo se perdió muchas citas con su gente en Córdoba. Pero Málaga es su casa y así lo expresó.

"No he cambiado mucho, pero sí soy más independiente, cuando vives fuera tienes que ir creciendo emocionalmente. En el fondo soy la misma personal pero más madura. Siempre he intentado trabajar al máximo, ser constante en el trabajo y poder llegar al primer equipo", sostuvo.

Acerca de mantener cierta austeridad pese a ser futbolista profesional, aprovechó una anécdota para lanzar un mensaje madura sobre las vueltas que puede dar la vida: "No se sabe dónde voy a estar dentro de unos años y el futuro es incierto, necesitas una tranquilidad y una estabilidad".

"El tiempo perdido fuera de casa con tu gente querida no se recuperado. ¿El Málaga para mí? El club que me lo ha dado todo desde que empecé en el fútbol. Llevo casi más tiempo aquí que en Córdoba. Y luego está la afición, noto mucho cariño hacia mí y es mutuo. Les estoy muy agradecido porque me dan mucho apoyo, que sepan que se lo agradezco mucho. Yo empecé en este Málaga y lo es todo, donde yo he empezado a ser futbolista", cerró.