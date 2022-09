Juanfran Moreno: "Mel es una apuesta segura"

Juanfran Moreno es un recién llegado al Málaga CF prácticamente, pero ha ganado mucho peso a nivel interno y externo. Sus apariciones públicas le han convertido en el nuevo portavoz del equipo, alcanzando su máxima expresión tras el inexistente penalti que le señalaron en Tenerife. También es de los más autorizados de la caseta para hablar del nuevo entrenador. "Pepe me llevó al Betis. Te saca lo mejor y te minimiza lo peor. Es un entrenador que lleva toda la vida y conoce Primera y Segunda como el salón de su casa. Es una apuesta segura. Tiene una carrera, un bagaje, ascensos, conoce a jugadores que estaban con él, nos ayudó a quitar presión abriendo las puertas del entrenamiento. Tenemos que darle resultados. Las sensaciones no valen, son los puntos. Aprieta y exige. Con 20.000 personas en La Rosaleda no puedes ir colista", dijo en una entrevista en Minuto 91 de 7TV.

De lo sucedido en Tenerife no estaba todo dicho. "Tenía que hacer una defensa para el Málaga pero también para el fútbol español. Defiendo al club que me paga por encima de todo porque la oportunidad que me ha dado es única, la oportunidad de volver a mi país", dijo Juanfran, que temió lo peor: "En el momento te quedas preocupado por si te sancionan, pero me llamó José María para decirme que estaba bien hablado y que contaba con el apoyo del club y que ellos mismos iban a llamar de manera interna al Comité de Árbitros, que no querían que pareciera una excusa de la derrota. Fueron días difíciles, de no descansar, de no saber qué va a pasar". De momento, Luis Medina Cantalejo le viene a dar la razón.

El defensa insiste como Fran Sol en lo espectacular que es el técnico saliente: "Guede es una persona espectacular, un ser humano increíble. Trabajaba todo el día, nos hizo sentir lo que es el Málaga. Cuando no llegan los resultados y encima no tienes fortuna, entras en una dinámica difícil. Entendió que tenía que echarse a un lado y quitarnos presión. Trabajaba 24 horas por y para el Málaga. Que se haya ido es una derrota de los jugadores. Guede, Tapia y Bravo, que son excepcionales, han perdido su trabajo por nuestra culpa. Pablo se merecía la posibilidad de decir 'me echo a un lado'. Un ser humano como Pablo se merecía como mínimo el tiempo que le han dado y la posibilidad de despedirse como lo ha hecho. Él es una parte importante de todo lo que consigamos".