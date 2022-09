Medina Cantalejo opina del 'no penalti' de Juanfran en Tenerife

Luis Medina Cantalejo (Tomares, 1964), presidente del Comité Técnico de Árbitros, habló de las declaraciones de Juanfran Moreno posteriores al partido del Málaga en Tenerife y en la que se quejó con vehemencia de la actuación arbitral en uno de los mayores escándalos que se recuerdan en relación al uso del VAR en todo el fútbol español. "Yo no hago declaraciones de nadie, pero si tengo que decir algo es que el jugador del Málaga, ante una situación de una presión tremenda y habiendo visto lo que había visto, no creo que fuera excesivo en sus declaraciones, ni fue maleducado ni hay que mandarlo a integridad", comentó en El Pelotazo.

Pero no acabó ahí porque quería devolver la pelota al tejado de los técnicos: "Tuve una reunión con los entrenadores y les dije, cuando termine la reunión, sabéis nuestros criterios, sólo os pido una cosa. Cuando deis la rueda de prensa después de la primera jornada no digáis: ‘Luis Medina nos ha dicho esto y hemos hecho otra cosa. No, decid, nos han explicado esto y se ha equivocado’. Pues en la primera jornada ya dijo alguien eso. Yo soy muy claro con lo que digo, respeto a todo el mundo, pero tenemos que exigir también un poco de respeto con las decisiones arbitrales. Sobre todo cuando existe un poco de desconocimiento. Este mundo es así, el que no pueda aguantar la presión de los medios que se vaya a su casa”.

Acerca de la posibilidad escuchar lo que se dicen árbitro e integrantes de la sala VOR, cree que no se está preparado: "El día que eso esté autorizado... La International Board está compuesta por muchos elementos, pero el que menos, de árbitros. Antiguos jugadores, entrenadores sobre todo. Cuando eso se apruebe como en el rugby, cuando los futbolistas tengan la misma actitud que los jugadores de rugby, que eso va a ser imposible… El fútbol es otra cosa. Tenemos tres jornadas de puertas abiertas con los medios al año, jornadas para narradores, para que el que narra sepa…".