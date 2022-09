Fran Sol: "Queremos mucho a Guede, por eso estuvimos ahí"

Fran Sol estuvo en el plató de Área Malaguista, el espacio de 101 Televisión Málaga dedicado al Málaga CF. El delantero blanquiazul hizo un extenso repaso a su carrera, dio a conocer algunos aspectos más personales y, por supuesto, habló de la actualidad del conjunto malacitano empezando por la salida del anterior entrenador: "Nosotros queremos mucho a Guede, por eso estuvimos ahí en su despedida. Él es un malaguista. Con cinco minutos que hables con él ya sabes que se muere por el Málaga y eso es digno de alabar. No ha tenido suerte en el aspecto de que no ha podido ver con perspectiva todo esto de entrenar al Málaga. Nosotros estábamos con él a muerte, es una gran persona y hay que darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros, que no es solo en el ámbito futbolístico, también en el humano. Es un fenómeno”.

“Tenía una relación conmigo estrecha y con el 90% de nosotros. Es un entrenador que le da mucha importancia a las relaciones personales, quiere que estés bien, que estés a gusto. Se tomaba mucho más tiempo que otros en saber cómo estás tú, tu familia, aficiones… Por eso le cogimos tanto cariño”, siguió Sol, que añadió: "Me sorprendió muchísimo. Todos coincidíamos en que era sorprendente la despedida. Eso quiere decir que es querido y que algo habrá hecho bien. Como entrenador no le han salido las cosas, quizás por eso me sorprendió tanto una rueda de prensa tan multitudinaria. Del 1 al 22 tenemos tanta responsabilidad o más que el entrenador. Los que jugamos somos nosotros, los que fallamos, a los que se nos escapa un delantero que ha marcado somos nosotros, los que hacemos una falta que acaba en gol somos nosotros. Tenemos parte de culpa, claro que sí”.

Pero Guede ya no está y sí Pepe Mel, con quien de entrada hubo algo de mejora: "Meter goles y ganar partidos, esa es la clave. El otro día se vio otra cara al equipo. Estuvimos más determinados a la victoria. Fue una pena que no se consiguió, tuvimos oportunidades para ello. El Villarreal B no tiró mucho a puerta. Hay que coger la segunda parte, en la que se vio lo que queremos ser, y desde ahí trabajar y hacerlo lo mejor posible en los siguientes partidos. En mi experiencia como futbolista he tenido varios cambios como entrenador. A Pepe Mel no le dio tiempo a trabajar mucho. Dio algunas pinceladas de lo que quería, pero lo que cambia más que nada es la mentalidad por demostrar al entrenador que quieres jugar, ganar, hacerlo bien. Los que no juegan quieren jugar, los que están jugando no quieren que le quiten el puesto".

La herencia de la 2020/21 sigue pesando. "El nubarrón se arrastra desde la temporada anterior. Los meses sin ganar en La Rosaleda han sido muy duros. Todos queremos brindarle a la afición una victoria que sacie esas ganas de un triunfo. Eso es lo que se arrastra, por eso Mel hablaba de limpiar eso, olvidarlo y empezar de cero", dijo el punta, que habló del último partido: "Me gustó mucho Escassi. No sé si fue el mejor o no, pero me fijé mucho en él y desde el banquillo, algunas veces te fijas algo más en los compañeros. Veía su partido y pensaba que no quería ser el delantero del Villarreal. Se anticipó en todas las ocasiones, ganó de cabeza un montón de balones y luego dentro del campo escuchaba sus indicaciones y lo que transmitía dentro del terreno de juego. Para mí fue el mejor del partido, aunque es verdad que jugamos muchos muy bien. Moussa también de maravilla".

Dejar la portería a cero

"Es uno de los debes que tenemos este año. Tenemos que conseguirlo. Siempre comentamos antes de los partidos a ver si podemos dejar la portería a cero. Tenemos que mejorar y a ver si con el nuevo míster lo podemos conseguir el mayor número de veces posible".

Experiencia con el Eibar la temporada pasada

"En el minuto 91 de la última jornada éramos campeones de Liga y en el 92' éramos terceros. Y todos sabíamos que si no subíamos directamente en ese partido iba a ser muy complicado por el tema anímico. Segunda es muy complicada, es muy larga, y como no te resguardes bien atrás y te respeten las lesiones, sanciones y tengas un poquito de suerte, es muy complicado".

Tiempo para reaccionar

“Quedan 35 jornadas, es casi una liga de Primera, quedan ciento y pico puntos. La ilusión creo que no se ha perdido. Cuando Pepe puso lo del entrenamiento a puerta abierta y dábamos un pase a diez metros y ya estaba la gente chillando. La ilusión no se ha perdido, sólo que ha coincidido la etapa mala en las primeras jornadas. Todos los equipos de Segunda vamos a tenerlas pero ojalá no se vuelva a repetir”.

“La Segunda División cuentan mucho las lesiones, las sanciones y llegar a final de temporada con la mente con ilusión y ganas de conseguir algo. Ser el equipo perseguidor en Segunda División a veces no viene mal. El año pasado el Eibar y el Almería estuvimos toda la temporada primero y segundo, nosotros nos quedamos fuera y ellos a puntito. Otros que venían te atrás con ese ánimo, les sirvió para estar en Primera. Hace falta que la suerte nos acompañe un poquito y llegar ilusión”.

Su faceta como escritor

"La afición viene de toda la vida. Me ha encantado siempre escribir. Nunca he escrito nada como para publicarlo, pero siempre tenía esa inquietud. Era un hobby que yo no lo trataba como tal, simplemente cuando estaba alegre, triste o aburrido, escribía notas en el móvil y en un periodo que lo pasé mal en Ucrania y estaba mucho tiempo solo en el hotel o en los viajes, me dio por ver todas las notas y empecé a leer y me dije 'no se me da mal'. Así empecé, poco a poco, sin idea de publicar o no publicar, le di a leer el manuscrito a varios amigos y me dijeron que estaba bastante bien. Ahí se me ocurrió dar el paso y publicarlo. El libro es "Madrid 2035" y se puede encontrar en cualquier librería y por internet. Después de algunos entrenamientos han venido varias personas con el libro y se los he dedicado con mucho gusto. El libro trata de un ex deportista de élite que sufre una enfermedad y que a través de unas aventuras y unos viajes será capaz de curarse o no. La mayor parte de cosas que cuenta son analogías con ciertas cosas que me han pasado en la vida. Algunas son reales y otras no".

Sus aficiones

"Uno de ellos, como ya saben, es escribir. Me encanta leer, hacer otros deportes, jugar al pádel, ir al gimnasio y también tengo mujer y dos niños. Me gusta mucho la novela negra, la policíaca, algunos ensayos de los de JJ Benítez, también me gusta Paulo Coelho y otros muchos autores. Escribir se puede hacer con flexibilidad. Ahora estoy escribiendo la segunda parte de la novela. Es un hobby y no tengo presión. Lo disfruto mucho más".

“Se han escrito varios, pero sí, da para un libro el Málaga. Acabo de llegar en julio y ya estoy hablando con ustedes como un veterano. Me gusta, me gusta que pase la vida rápido porque eso significa que estás disfrutando”.